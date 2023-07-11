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MLB／大谷翔平、Trout被交易？A-Rod預言天使5年內奪冠

▲大谷翔平轟出32號全壘打，接受隊友慶賀。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平轟出32號全壘打，接受隊友慶賀。（圖／美聯社／達志影像）

記者練宗翰/綜合報導

隨著距離轉會交易截止日期越來越近，美國職棒大聯盟(MLB)洛杉磯天使，陣中「二刀流」好手大谷翔平的去留成了所有球迷最關注的話題。紐約洋基隊前球星Alex Rodriguez(A-Rod)在今(11日)的全明星全壘打大賽轉播中提出:「如果天使交易掉大谷以及Mike Trout，那麼天使將在5年內奪得世界大賽冠軍。」

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Alex Rodriguez認為天使隊只要交易掉大谷與Mike Trout，天使隊在5年內可以嘗試得到更多的球員，平衡整隊戰力，並找來目前任職於芝加哥小熊的副執行長Theo Epstein來擔任球隊執行長，那天使隊將在5年內奪得世界大賽冠軍。

事實上，天使很難一口氣將陣中兩大戰力交易出去。大谷的合約將在這賽季的休賽期到期，如果天使隊無法與大谷成功完成續約，那麼天使隊會失去一個極大戰力。在這種情況下，更不可能會將隊上另一大戰力交易出去。

大谷與Mike Trout是棒球界的兩大天才，然而天使並沒有打造出一個能夠平衡整支球隊的隊伍，本季45 勝 46 負的戰績排名美聯西區第四，落後德州遊騎兵隊 7 場勝場。天使隊的當務之急是該如何補強整支球隊，而非將陣中主要戰力交易。
 

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