假健檢助6萬多中國客入境　秀傳醫院、旅行業者15人起訴

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檢方調查，旅行社先以每位中國旅客1萬5000元計算，製作中國客的健檢帳面金流，再分別交給台北秀傳醫院、耕莘醫院委外經營的高級健檢中心製作2家醫院的不實醫療健檢收據，等旅行社取得中國旅客入台許可證後，兩家醫院再將溢收的費用，以「代辦服務費」及「退佣」等名義，退還給旅行社，而醫院實際收費，每名來台健檢的中國旅客只支付4000至5000元不等。
旅行社取得不實健檢醫療收據後，則招攬有意來台探親、旅遊、提親、訂婚的中國旅客，包裝成來台健檢名義，含健檢費及代辦費在內，向每名中國旅客收取人民幣1280元至3000元不等金額，換算台幣約5760元至1萬3500元不等。
檢方統計，台北秀傳醫院不實申請6萬8487件、成功護航6萬2360名中客入境；耕莘醫院委外經營健檢中心不實申請1228件、成功護航1092名中客入境。
醫院部分遭起訴的名單，包含前台北秀傳醫院的陳忠雄、周秀青2人、負責替耕莘醫院經營高級健檢中心的弘淼健康加生活事業公司負責人陳弘淼、弘淼派駐耕莘醫院辦理國際健檢業務的職員唐秀玲。
旅行社業者遭起訴名單，包括台大、堡聖達兩家旅行社實際負責人蔡長榮、蔡長榮妻子徐若婷、台灣光彩國際負責人彭廣正、大山旅行社台北分公司及廣鴻旅行社負責人向國聖、晶協旅行社前負責人兼佳和旅行社負責人陳翠英、晶協旅行社負責人謝臥龍、冠霖旅行社實際負責人王厤禾、通用旅行社負責人陳芊妏、世聯旅行社負責人林蓺余、正新旅行社負責人陳膺天、祐舷旅行社負責人吳建興。