最新11組LINE免費貼圖！「貓爪抓」動起來了：母湯喔、我太難了
快更新本周LINE免費貼圖！LINE今（11）日在貼圖小舖上架3組全新免費貼圖，其中罕見推出會動的動態貼圖，而且還是知名的「貓爪抓」，另有畫風可愛的柴寶，《NOWnews今日新聞》也挖出「隱藏版」貼圖多多龍，其中包含「晚安、讚、OK、感謝、+1、BYE」等萬用文字，合計11組LINE免費貼圖通通不用錢。
記者黃韻文/綜合報導
🟡貼圖小舖7月11日新上架
📍柴寶內心小宇宙（點此下載）
下載期限：2023/8/10
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📍貓爪抓- 我全都要大字抓（點此下載）
下載期限：2023/8/10
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📍LINE購物 × 黑田桑（點此下載）
下載期限：2023/8/10
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🟡「隱藏版」貼圖專區
📍LINE購物品牌名店×多多龍（點此下載）
下載期限：2023/8/8
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📌ELEMIS Taiwan 官方貼圖（點此下載）
下載期限：2023/8/3
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📌LINE購物 ×狗狗小陸（點此下載）
下載期限：2023/7/28
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📌Bubble2×犬夜叉（點此下載）
下載期限：2023/7/31
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📌LINE購物直播×人中哥啾咪
下載期限：2023/7/26
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📌LINE購物品牌名店×香菇妹（點此下載）
下載期限：2023/7/18
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📌LINE禮物 × 小狗宇宙（點此下載）
下載期限：2023/7/18
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📌LINE購物護照★狐狸先森瘋狂購物篇（點此下載）
下載期限：2023/7/12
下載條件：開通LINE購物護照