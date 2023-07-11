天氣預報／今起雷雨開炸！一圖看懂降雨熱區　專家揭雙颱生成機率

最新11組LINE免費貼圖！「貓爪抓」動起來了：母湯喔、我太難了

▲全新LINE免費貼圖來了，而且還有會動的動態貼圖，讓貓爪抓幫你說「OK、謝謝」。（圖／LINE、記者整理）
▲全新LINE免費貼圖來了，而且還有會動的動態貼圖，讓貓爪抓幫你說「OK、謝謝」。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文/綜合報導

快更新本周LINE免費貼圖！LINE今（11）日在貼圖小舖上架3組全新免費貼圖，其中罕見推出會動的動態貼圖，而且還是知名的「貓爪抓」，另有畫風可愛的柴寶，《NOWnews今日新聞》也挖出「隱藏版」貼圖多多龍，其中包含「晚安、讚、OK、感謝、+1、BYE」等萬用文字，合計11組LINE免費貼圖通通不用錢。

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🟡貼圖小舖7月11日新上架

📍柴寶內心小宇宙（點此下載）
下載期限：2023/8/10
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▲免費貼圖「柴寶內心小宇宙」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「柴寶內心小宇宙」。（圖／取自LINE）
📍貓爪抓- 我全都要大字抓（點此下載）
下載期限：2023/8/10
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▲免費貼圖「貓爪抓- 我全都要大字抓」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「貓爪抓- 我全都要大字抓」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 黑田桑（點此下載）
下載期限：2023/8/10
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▲免費貼圖「LINE購物 × 黑田桑」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 × 黑田桑」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📍LINE購物品牌名店×多多龍（點此下載）
下載期限：2023/8/8
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▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×多多龍」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×多多龍」。（圖／取自LINE）
📌ELEMIS Taiwan 官方貼圖（點此下載）
下載期限：2023/8/3
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▲免費貼圖「ELEMIS Taiwan 官方貼圖」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「ELEMIS Taiwan 官方貼圖」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物 ×狗狗小陸（點此下載）
下載期限：2023/7/28
下載條件：達成指定條件

▲免費貼圖「LINE購物 ×狗狗小陸」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 ×狗狗小陸」。（圖／取自LINE）
📌Bubble2×犬夜叉（點此下載）
下載期限：2023/7/31
下載條件：達成指定條件

▲免費貼圖「Bubble2×犬夜叉」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「Bubble2×犬夜叉」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物直播×人中哥啾咪
下載期限：2023/7/26
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▲免費貼圖「LINE購物直播×人中哥啾咪」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物直播×人中哥啾咪」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物品牌名店×香菇妹（點此下載）
下載期限：2023/7/18
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▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×香菇妹」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×香菇妹」。（圖／取自LINE）
📌LINE禮物 × 小狗宇宙（點此下載）
下載期限：2023/7/18
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE禮物 × 小狗宇宙」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE禮物 × 小狗宇宙」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物護照★狐狸先森瘋狂購物篇（點此下載）
下載期限：2023/7/12
下載條件：開通LINE購物護照

▲免費貼圖「LINE購物護照★狐狸先森瘋狂購物篇」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物護照★狐狸先森瘋狂購物篇」。（圖／取自LINE）
 

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