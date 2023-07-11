賴清德拋「台灣總統走入白宮」　涉外人士憂：恐觸動美方敏感神經

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過去曾自我定位為「務實的台獨工作者」賴清德，雖然多次解釋內涵，甚至數度對外表態將遵循總統蔡英文兩岸路線，盼消弭外界「台獨」疑慮，只是，民進黨執政後，共機、共艦不間斷繞台，民眾有感，卻也是事實，擔心一不小心擦槍走火，「青年會上戰場」，也因此賴也把兩岸主軸從「抗中保台」慢慢拉回「和平保台」。
另一方面，按照過去慣例，台灣總統參選人都會循往例到華盛頓與美國行政當局官員會面說明其政策立場，也就是俗稱的美方「面試」，參選人無不想展現出與美方友好關係、創造聲勢。
在台美關係中，民進黨相較於其他政黨可看成強項，蔡英文過去在對美議題上算是保守、穩健，但賴清德還未當上總統，卻高調稱「台灣總統可以走入白宮」敏感話語，定調是「中南海」和「白宮」之爭，觸動美中台緊張關係，有涉外人士對此表達疑慮，認為該言論可能會引起美方關切，畢竟美國不想激化中美對抗。
黨內人士則認為，外交是大家聚焦焦點，也使得這番與美方友好的言論備受關注，相信美國會支持台灣前進國際政策舞台，而這也是台灣未來努力方向，但不只是外交政策，包含婦女、農業等政策上，賴清德也有所著墨、陸續成立候選會，就是希望多方面把未來政策說清楚。
至於該項說法是否牽扯出憲政問題，上述人士表示，台灣努力讓美國承認其政治主體性，美方近年也通過對一系列友台法案、支持台灣在國際政治舞台，這是整個中華民國台灣要努力方向，因此沒有憲政問題；對於言論是否會激化中國怒火，該人士坦言，這條路不好走，相信總統蔡英文、賴清德都會謹慎、往這方向前進。
民進黨立委王定宇則分析，「白宮」象徵美國、「中南海」象徵獨裁國家，要讓台灣在國際自由民主陣營中發展，還是進入獨裁的中國？這是每次選舉都要面臨抉擇，不僅是選總統，還是為孩子未來做選擇。
王定宇指出，台灣國安高層過去有默契不能進入華府，台灣在蔡英文領導下，與美國越來越好，希望台美關係深化，賴清德當選後，有天能自由進出華府。