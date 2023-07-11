名家論壇》謝佩蓁／《我們離婚吧！》：政三代與女星的離婚進行曲

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優秀的編劇與演員群所構築的優質喜劇
本劇是TBS製作的第三部Netflix作品。該劇由日本編劇大師藤官九郎、大石靜所共同編著，兩人最為台灣人熟知的作品分別為《寬鬆世代又怎樣》與《房仲女王》，各自用擅長的時間回溯法、以故事凸顯社會議題的創作方式，讓單純的離婚戲碼，呈現出日本社會在婚姻、政治、輿論風向、兩性、新舊價值觀衝撞的各種現象。編劇以詼諧手法，讓觀者得以在嚴肅議題中，對各角色賦予同情與理解，還能留有餘裕進行反思。這樣的戲劇效果，除了編劇與導演功不可沒外，每個演員都能詮釋的恰如其分，才是本劇最難能可貴的。
以下有雷，請斟酌閱讀
是渣男還是被傳統觀念荼毒的草食男？
本劇的男女主角設定，一反常態地設定為女強男弱。松坂桃李所飾演出身於愛媛縣政治名門的新科議員東海林大志，因為老議員父親驟逝，靠著政三代與妻子的明星光環才得以補選上議員。也因此，他始終擺脫不了酸民說他是靠爸、靠某族的批評。然而私下表現也真的沒好到哪，在老臣眼裡，他是個笨兒子；在妻子眼中是個沒用的媽寶。松坂桃李成功地表現出草食男，私下靠佯裝肉食男來捍衛脆弱的心智。往往他在耍渣、耍笨、悔恨、重振又被打倒的循環中，讓觀者聯想到現實中的男性群像，看了不禁又氣又笑。
若仔細分析大志的行徑，其實是男性在傳統價值觀長大後，步入現代社會所產生的種種不適應。例如，他認為妻子要他坐著上廁所，根本就有違父親要他當男子漢的家訓，這是對他人生價值觀的侮辱。他之所以對小三有著各種性渴望，其實是無群眾魅力的他，無法承接前兩代在地方所累積的聲望，只得仰賴強勢的母親、妻子的聲望讓他上位。他唯有從其他弱勢女性的崇拜中，才能感受到傳統男性應有的尊嚴。也因為這種男尊女卑的潛意識，造成他在公眾訪談中，口出性平爭議的發言，導致聲望一落千丈。
女人再優秀，仍受傳統束縛？
而女主角為仲里依紗所飾演的人氣女星黑澤由依，靠著嫻淑角色而廣受歡迎，再加上她不遺餘力幫丈夫輔選，長年與丈夫在社交平台營造鶼鰈情深的形象，讓她的事業如日中天。然而她始終無法釋懷丈夫三年前，被週刊抓到與女助理偷吃的新聞，因而對丈夫越發不滿。仲裡依紗將女星本應擁有的高自信、高自尊，卻對愛既渴望又不信任的矛盾心情，表現得淋力盡致。也不禁讓人感嘆女性即使事業再強，感情與傳統枷鎖仍是人生最大功課。
例如，明明是個經濟獨立，在專業上深受社會大眾肯定的事業女強人，讓她擁有獨立女性的自覺，然而面對丈夫的背叛而受傷的自尊，非但沒有得到丈夫的撫慰，還得忍受丈夫的逃避與懦弱。此外，她還得面臨婆婆與事務所為了利益，強加於她的道德枷鎖。讓從小就沒有父親呵護與安穩家庭生活的她，更渴望得到一份溫柔的理解。在矛盾的認知失調下，只好逃入另一個男人懷裡。
外遇是救贖還是逃避？怎樣才算是外遇？
無論是錦戸亮扮演最帥老王－加納恭二，還是織田梨沙所飾演的主播三俁櫻子，我們不禁要問外遇究竟是因為找到了真命天子/天女，還是為了逃避人生課題？編劇巧妙用兩種不同類型的小三，試圖爬梳出些許的真相。
錦戸亮充分演繹出失意藝術家以頹廢、狂妄不羈的態度，掩飾內心對愛的渴望。他擁有大志與由依最羨慕的自由心靈，才能對愛無所求、要愛不愛隨便你的豁達，而這才是最吊人胃口的魅力。他不靠性魅力而是用溫柔與包容，填補由依渴望被理解的心。相反的三俁櫻子赤裸地用性愛來向大志謀求地位，讓大志可以肆無忌憚地從征服她來得到救贖，而且無須有罪惡感。然而這兩個第三者，卻殊途同歸地陷入佔有的困境中。
離婚比起結婚，更不只是兩個人的事
雖說這是部喜劇，但是擔任笑果大任的是一群絕佳綠葉。其中最讓人豎起大拇指的是東海林家的老臣－早乙女。他有如靈犬般的觀察力，總能在大志犯下大錯前，做出各種積極的危機處理，著實讓人拍案叫絕。不過究竟效果如何，有待觀眾自行發掘，但可以確認的是，就算再萬無一失，做錯事的人，終究得出來面對。
再來，就是男女雙方聘任的律師。兩造律師因立場不同而做的官司攻防，讓不再相愛的兩人，赤裸地在司法前呈現了人性的惡。不過律師們另有讓人噴飯的糾葛，為嚴肅的離婚官司增添不少樂趣。而劇中大志的母親，以及由依所屬事務所的社長與經紀人，則擔任捍衛傳統價值的角色。然而他們真正捍衛的也只是想要守護的利益。讓看似簡單的離婚官司，牽扯出許多解不開的矛盾。
選舉與愛情，不只是競逐遊戲
因為一場倒閣戲碼，讓大志必須重披戰袍，面對選舉挑戰。由依為了能成功離婚，只好答應再次扮演恩愛夫妻，幫助大志打敗強勁對手。本劇對於日本的選舉攻防，並沒有太多赤裸的著墨，又也許全世界再也找不到像台灣選舉一樣精彩了。因此，本劇凸顯的是保守與進步陣營都有各自的盲點與優缺點。兩者就像是太極的陰與陽，缺一不可。
因此，真正能打贏選戰的關鍵，仍然是能否不忘從政初衷，體恤當地的民眾所需。唯一能打敗自己的，是自己曾犯下的錯，若沒有經過深切的覺悟與改正，永遠無法理解擁有選民賦予的權力，是一種得以自我實踐的無上幸福。既然擁有了它，就當無愧於心，好好善用。
這道理就像婚姻一樣，當幸福得來不費吹灰之力，就容易將對方的付出視為理所當然，手中的幸福就像白開水一樣索然無味，忘記那才是讓生命得到滋養的泉源。偏偏人性之惡，也總會在失去後才能理解。家庭與政治，主宰著人們私領域與公領域的幸福關鍵，而如何讓幸福延續下去，本劇給的答案，大概就是傾聽與包容了吧！
●作者：謝佩蓁／影評人
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