手癢在日本「千年國寶古寺」刻字！加拿大17歲少年恐遭法辦
一名加拿大17歲旅客，近日涉嫌在奈良世界文化遺產「唐招提寺」，以指甲在木柱上刻字，破壞古蹟，遭警方鎖定並帶往警局問話，而他也坦承犯案。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，事發在本月7日下午，唐招提寺的工作人員，發現在一條木柱上，赫然出現「Julian」的英文字樣，決定報警。警方到場後發現木柱有兩處損傷，調查後鎖定一名17歲、來自加拿大的少年，並以涉嫌違反「文化財保護法」為由，將他帶去警局問話。
公開資料顯示，唐招提寺位於奈良縣奈良市五條町，是中國唐代高僧鑒真和尚於西元759年前後，親手興建的盛唐風格寺院，已被列為日本國寶，並於1998年作為「古都奈良的文化財」的組成部分，被列為世界文化遺產。
報導指出，少年與家人前往日本遊玩，因為感覺無聊，所以在參觀唐招提寺時，竟用指甲在木柱上刻下自己的小名「Julian」解悶。雖然他表示，不是故意傷害日本文化，但若被發現確實違反《文化財產保護法》，不排除會被移交給日本檢方處理。
千年國寶就這樣被破壞，唐招提寺也在寺外貼出英日語告示，呼籲遊客不要亂破壞文化古蹟，同時討論該如何修復受損的木柱。