越南政府不滿陸劇置入九段線地圖　通令全面下架

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環球網引述越通社10日報導，越南電影局調查後發現，向風而行的第18、19、21、24、25、26、27、30和38集皆出現九段線地圖，這些錯誤的畫面、對白和字幕侵犯越南國家主權，並違反越南「電影法」規定。
越南電影局發函給FPT指出，儘管FPT已模糊處理九段線地圖畫面，但這部電視劇若干情節和橋段是錯誤的，不應在越南播放，下令Netflix和FPT從10日零時起的24小時內下架，並於12日前書面呈報電影局。
環球網引述美國媒體報導說，目前Netflix與FPT已全數停播，前者的發言人證實，向風而行在越南已下架，但仍舊在其他地區播放。
報導說，上週韓國偶像團體Blackpink在河內舉辦演唱會前，因越南粉絲投訴，演唱會籌辦單位的官網張貼九段線地圖，籌備方隨後道歉並承諾刪除，之後好萊塢暑期檔鉅製芭比，也因九段線地圖爭議被禁播。
無獨有偶，去年好萊塢電影「神秘海域」同樣捲入九段線地圖爭議，而被越南政府封殺。
中國以九段線對南海提出的「歷史性權利」主張，但2016年經海牙常設仲裁法院裁定沒有法律基礎，並說中國的南海九段線在國際法之下不具效力。（編輯：曹宇帆/陳鎧妤）1120711