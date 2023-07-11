NBA／勇士不交易了？總管Dunleavy解釋為何以Poole交易Paul
美國職籃NBA（National Basketball Association）休賽期，各種交易傳聞滿天飛，話題不輸例行賽；勇士相較於前幾年動作頻繁，今夏顯得格外安靜，為數不多的操作中，將陣中潛力新星，去年奪冠功臣，一度被譽為「Curry接班人」的Jordan Poole交易至華盛頓巫師隊，換取38歲老將Chris Paul，這筆交易引起熱議。
實習記者陳逸/綜合報導
勇士新任總管Mike Dunleavy在近期對於將Poole送走做出了回應，Dunleavy說到：「我想我們很明顯的是在提升球隊的實力，Chris正好是一個機會。我們很難認為Poole在上賽季的貢獻是足夠的，但我們還是很感謝他在過去四年裡的付出，他永遠是勇士的一員，我們隨時歡迎他回來。」
儘管Dunleavy才在交易發生的不久前公開表示會長期留下Poole，但最終仍然為了贏在現在，選擇犧牲了球隊未來可能的當家後衛，「對我們來說，基本上只要對球隊有利的事，我們就會去做，這就是原因。這是一個很艱難的決定（交易Poole），但我們有機會獲得一個像是Chris這樣的球員，對我們來說是一個不一樣的可能性。」
Dunleavy也強調一切都是為了贏球，甚至在採訪中連續講了三次Winning這個詞，「我們做這些事的唯一目的就是贏球，Chris能為我們帶來勝利，儘管他已經38歲打了18個賽季，我仍然認為他可以做到這一點，」對於Chris Paul的到來，Dunleavy也顯得相當興奮，「我們對他的到來感到相當興奮，也很期待它所帶來的經驗跟領袖氣質，他曾經在許多不同的教練及系統下打過球，所以我們對此感到相當高興，我跟Chris昨天談過了，他也相當期待成為一名勇士球員。」