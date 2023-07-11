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出國要注意！漢光39號演習首度納入桃園機場　影響時程曝光　

▲漢光39號實兵演練將首度於民用桃園機場進行反空機降操演。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲漢光39號實兵演練將首度於民用桃園機場進行反空機降操演。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

今年「漢光39號」演習實兵演練，於7月24至28日實施，除25日於台東豐年機場實施民用機場徵用暨戰力整補演練外，26日上午於桃園國際機場執行反空機降作戰，這也是桃園國際機場1979年啟用以來，首度納入漢光演習操演，交通部預估26日上午9點到11點的航班會受到影響，正在做航班的調配。

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國防部今日例行記者會上，作計室聯合作戰計畫處處長林文皇少將表示，漢光39號演習實兵演練重點在平戰轉換、戰力保存部分，演練空中兵力戰備轉場、海上部隊機動疏泊及防禦性布雷、地面部隊戰術位置戰力保存、戰場經營、指管機制建立、機雷（彈）車機動部署與戒護，及後備部隊動員編成，例如24日上午於桃園菓林地區，步兵206旅營級部隊動員的同心演習，以及認知戰與網路作戰等課目。

林文皇表示，在整體防空作戰部分，演練聯合防空、民用機場徵用暨戰力整補（例如25日晨間於臺東豐年機場進行空軍戰機的戰力整補）、海上部隊艦隊防空、反封鎖護航、電子戰，以及地面部隊戰力保存、灘岸阻絕及臨戰訓練等作為。

林文皇表示，聯合截擊作戰部分，整合海上、空中兵力及岸置武器，演練聯合截擊、反封鎖作戰；作戰區遂行反空機降作戰，（在反空機降作戰上於26日上午在桃園國際機場實施），及重要港口封港作業；通聯中斷下進行分散式指管；軍需工業支援主戰裝備搶修及油料整補；外離島地區實施反登陸作戰實彈操演等任務。

聯合國土防衛作戰的部分，林文皇表示，演練重點包括中樞防衛、各重要軍事目標、關鍵基礎設施防護及戰傷搶救等，並由作戰區於各重要灘岸、港口、機場，整合全民總力，實施反登陸、反空（機）降，27日上午於淡水河、八里海灘、臺北港等作戰情境之實兵演練。

漢光39號演習原本預定於27日於桃機舉行實兵演練，由於是暑假出國旺季，民眾擔憂出國行程受到影響，經國防部與交通部協調後，改為26日上午於桃園國際機場執行反空機降作戰，這也是桃園國際機場啟用44年以來，首度納入漢光演習操演項目，演習期間將發布禁行管制，交通部預估26日上午9點到11點的航班會受到影響，正在做航班的調配。


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