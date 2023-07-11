談三度約韓見不到遭批過度消費 侯友宜：我們都是有情有義的兄弟
針對談及曾透過友人三度約見前高雄市長韓國瑜，只是因為臨時有事都取消，遭前高雄市政府新聞局長王淺秋批評不必再過度消費韓國瑜，國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（11）日在出席市警局治安會報受訪時回應，他跟韓國瑜溝通一直無礙，都是有情有義的兄弟，會再找時間大家好好聊一聊，非常樂意跟韓再溝通。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，韓國瑜跟自己都一樣，都是有情有義的兄弟，尤其他講愛跟包容，因為自己在去年的選舉最後贏得勝利，跟他比的二號「關懷包容變成了一個愛心」，兩人信念、想法都一樣，都可以溝通，大家都是為了讓中華民國更好，讓這一塊土地人民能夠更平安，大家一起努力。
記者是先問與韓國瑜約見面是不是就是前台南市議員謝龍介講的那三次？或是他是否有自己打電話約韓國瑜見面？對此，侯友宜表示，自己跟韓國瑜的溝通一直無礙的，有時候剛好韓臨時有事不方便，我們都會尊重，兄弟還會再找時間大家好好聊一聊，非常樂意再溝通。
至於國民黨黃復興餐會當天謝龍介還原當時是他先移椅子，後來侯友宜把椅子喬正，卻害得侯被誤會。侯友宜對此則是說到，碰到謝龍介有澄清說當天移椅子的是他，有錄影帶為證，其實最重要的本意是說「兄弟同心，其利斷金」，過去的都要學會放下，一起向前，團結所有的力量，讓中華民國屹立不搖，讓無能的民進黨下台，這才是他的原意。