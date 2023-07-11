國軍戰鬥背心抗彈板擋不住共軍子彈？ 國防部：符合世界主流規範

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潘煥亞表示，國軍三級抗彈板測試依據第205廠「Ⅲ級抗彈板」產品檢驗規格(MPC-S-205-00324C)與美國司法協會標準(NIJ-STD-0101.04 Rev.A)檢驗測試標準，國軍單兵防護裝備所使用的抗彈板必須考量風險因子、重量、機動力及戰鬥動作等各項綜合因素，目前世界主要國家部隊的個人防護裝具仍以Ⅲ級抗彈板為主流，陸軍於104年5月19日函文第205廠需求規格，採用抗彈等級Ⅲ級之抗彈板（可抵擋7.62公厘普通彈），重量每片1.6公斤以下。
潘煥亞表示，105年國軍Ⅲ級戰鬥背心送美國Chesapeake實驗室測試結果，6發7.62公厘普通彈，距離15公尺射擊均未貫穿，油泥凹陷44mm以下，符合NIJ規範要求。
針對網路測試影片，潘煥亞表示，依美國司法協會NIJ規範，戰鬥背心應結合內蕊及抗彈板執行測試，但網路影片測試中，部分未置內蕊，部分內蕊放置錯誤，不符NIJ規範。依Ⅲ級抗彈板測試規範，應使用6發7.62公厘普通彈全程測試，網路影片中第2、3發使用5.56公厘穿甲彈，亦不符NIJ規範。
潘煥亞指出，第205廠亦於111年5月啟動研究，全面分析國際抗彈板技術及發展趨勢，參考美國司法協會2018年NIJ-STD-0101.07規範(草案)為功性能指標，研發適合國軍單兵戰鬥任務需要之新一代抗彈板。後續將同步結合國內研究輕兵器專家及產業先進技術能量，就「複合材料」、「高科技塗裝強化」及「貼合技術」等3項關鍵技術進行開發。
潘煥亞表示，國造3級抗彈板經國際驗證品質、安全沒問題，而4級抗彈版最大的問題是厚度跟重量，205廠將在國防自主跟官兵的安全下，會開發出符合官兵需求的新式抗彈板。
潘煥亞指出，標準測試的7.62公厘子彈射擊會帶來4163焦耳的動能，而共軍使用的5.8公厘一般彈則是2003焦耳，就算測到的子彈速度有增加，但計算起來仍比4163焦耳低，依照科學原理應可以保護官兵安全，但由於無法取得中共武器直接做實驗，所以沒辦法武斷地評論。