7-11國民便當59元開箱！爽吃滷肉排加5配菜 門市這天免費送100個
歡慶OPEN醬18歲生日，7-11在7月11日，全台門市正式開賣經典復刻商品「國民便當」，銅板價格59元爽吃整塊無骨里肌肉，還有香腸、古早味配菜等共六道配飯菜色，明（12）日北市中正區思源街的「博源門市」，限定免費送出100個國民便當。萊爾富則是即起 APP開賣特重級涼麵系列，任5件290元。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11於2001年首創鮮食革新推出在地首款鮮食便當「國民便當」掀起超商便當銷售熱潮，創下每週銷售上百萬個便當驚人紀錄，7-11今起「國民便當」回歸開賣，除了商品包裝保留了經典貼紙和品牌識別，口味更延續多年前的傳統調味。
實際開箱有整塊豆豉滷製的無骨里肌肉，還有蒜味香腸、香烤蔥蛋，還有爽脆高麗菜拌炒的Q彈冬粉，最後佐以古早味炒酸菜、辣味筍尾茸，共有六道配菜，雖然主菜偏薄，整體便當分量較少，但對食量較小的民眾來說剛好，食量較大建議可額外搭配其他小點心。
7-11也推出限定門市單日免費試吃活動，7月12日(三)於台北博源門市免費送出100個國民便當，於當天上午10點30分開放排隊，上午11點起發送，每人限兌換一個，響應環保敬請自備餐具和提袋，數量有限送完為止。
萊爾富則是自即日起至7月25日前，於APP內的整買零取推出特重級涼麵系列任5件290元（原售價325元，打8.9折）等於單件平均只要58元即可買到，可兌換天數更長達50天，可任選的商品包含特重級原味麻醬涼麵、特重級辣味麻醬涼麵。