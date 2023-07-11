獨／北科大學生再開戰！熱炒老闆激動回應了　2天前和解內幕曝光

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「當然他們也有他們的不開心，會不會當天有不愉快、或是員工回報有沒有避重就輕，我真的不知道」，王老闆喊話學生，「因為你沒來跟我討論，你沒來告訴我這些，我聽信我的員工，沒錯吧？」
王老闆透露，平時北科大學生約佔店內消費人數2成左右，直到昨天也還有學生來用餐，並對老闆表達支持。他表示店內使用的是35人份大電鍋，過去每天準備兩鍋的飯量，是足夠應付一整天的來客數食量。但他也說，如果真的想吃飯、或是經濟可能有問題，想來白飯吃到飽，「我都歡迎」，建議可以「先告知一聲今天很需要充電一下，白飯幫我多準備一點」都沒有問題；也再次重申，「店內供應白飯、但從來沒有標榜白飯是吃到飽」。
王老闆還透露，合照當日隱約感受得到學生心情，他甚至提醒「如果是迫於學校或老師壓力，不要跟我道歉」；卻又遭網友指控說謊，如今輿論再度延燒，他直言「學生不好受，我信譽也受影響啊」，認為雙方都受傷了。他透露昨天一早有撥打電話給團隊總召釋出善意，因為媒體提出再訪問一次的需求，乾脆把事情做個完美Ending，邀請學生當面面對媒體把事情講開，「你答應了，但你沒來」。
針對學生結帳金額與他第一時間丟出店家收款金額不符合一事，王老闆也釐清，事後晚上再與員工核對，得知現場有學生吃素，因此帳單是分開結，他也承認數字因此有出入。王老闆坦言，可以接受被指論述不正確，但不能說他說謊；希望能與用餐學生們，雙方當面還原事情經過與理解，讓風波盡快平息才是他的初衷。認為「在那邊你砲我一下、我嘴你一下沒有意思嘛，有意義嗎？沒意義嘛」。
他也忍不住說，講到道歉一事更氣，「你們當天來道歉，老師帶著你們來，我有沒有說過，如果是迫於學校或老師壓力，不要跟我道歉，我有沒有講這句話，有嘛。那你們事實上你們有道歉嗎？沒有嘛是不是，那我有講嗎？搞到最後變我逼你們道歉，有沒有要幫我澄清一下。」事後走出店外，剛好遇到媒體，老師要求來大合照，還說自己也在學生發合照下方補充留言，「請廣大的輿論家們，就到這邊結束」，自認有拿出誠意來，但沒有感受到北科大學生的誠意。
最後王老闆分享自己教小孩，萬一傷害或得罪到別人，不只要道歉，而且要取得對方原諒，因為道歉是一回事，對方的原諒又是一回事，會教導小孩要做到讓對方原諒你才叫道歉。他透露昨天也收到疑似學生家長的罵聲電話，他猜想「可能是學生對親朋好友的敘述，讓人以為他們被霸凌了，以為我這個老闆論述不實、找媒體來壓榨他們，我都接受、我都同意他們給家長的論述，但我的態度咧，假設我的孩子跟我講這些，我會去求證，我會去了解再來做評斷」。
王老闆也坦承，「昨天太笨了在網路上回這些東西，太氣了、深夜喝多了，有講了一些態度不是很好的話（指回覆不粉網友留言），跟社會大眾道歉，喝多了情緒來了，跟大家道歉，能不能被接受我不知道，但我盡量做到。感謝大家關心」。
北科大今（11）日表示，當事學生及陪同處理的教師皆承受過度的輿論壓力，該校深感遺憾，消費評論及投訴媒體，都屬於言論自由，但該校絕不樂見惡意的言論持續蔓延，將協助學生面對消費爭議，選擇應有的正確作法。北科大發出聲明指出，近日發生該校資財系學生與校園鄰近店家的消費紛爭事件，引發社會大眾的廣大關注與滋生紛擾，當事學生及陪同處理的教師皆承受過度的輿論壓力，該校深感遺憾。
北科大表示，學生與店家的消費紛爭，學校非當事人，原本不該介入，因事件越演越烈，資財系主任主動關心並陪同協助學生與店家達成和解，學生並多次向外界說明真相及立場。北科大說，消費評論及投訴媒體，都屬於言論自由，但該校絕不樂見惡意的言論持續蔓延。學校在此事件上，虛心接受各界的批評與指教，並協助學生面對消費爭議選擇應有的正確作法。