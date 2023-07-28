未來少女專訪／曾擠入《青春有你2》A班！日光之橙鄭玉歆曝心聲

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日光之橙少女們日前接受《NOWnews今日新聞》專訪，團員們充滿活力地對鏡頭打招呼：「大家好，我們是日光之橙，Sunny PARFUM」，而其中隊長由Bonnie擔任，她謙虛地笑說因為自己常常逗大家開心，因此才擔任隊長，也透露大家感情很好，「雖然我們真正的相處時間大概兩、三個月，因為還有一些成員有變動過」，因此她認為大家的目標其實蠻一致的，也更加團結有向心力。Bonnie談起最愛偶像Beyonce，透露自己很愛她在舞台上的魅力，「我希望我可以像她一樣這麼厲害，還有很長的路要走」。
《青春有你2》被淘汰 鄭玉歆吐心聲：還有很長的路要走
17歲時曾參加大陸選秀節目《青春有你2》的鄭玉歆有「舞蹈機器」美譽，她笑說當年自己進到A段班很開心也很榮幸，某次因爲有個重要舞台要拍攝，除了白天努力練習，就連晚上睡覺做夢還會唱主題曲，雖然後來遭到淘汰，但她沒有因此放棄。雖然會難過、會遺憾，但她知道自己未來還有很長的路要走，於是更加充實自己，「不論是唱歌、跳舞和饒舌，讓自己變成更好的人」，她也期許自己在《未來少女》的表現可以比以往更好，也透露最愛的偶像是Michael Jackson，「他非常全能，會編舞、唱歌，MV還是自己導的，我覺得各方面都非常值得我學習」。
在韓國試鏡超過百次都失敗 Xiyeon不放棄：我很努力
來自韓國的Xiyeon過去在韓國試鏡超過100次都失敗，但她依然不放棄成為一名歌手的夢想，理由則是想讓人們透過她的模樣，來理解「雖然是很漫長的黑夜，但黎明一定會到來」的意義，身為這個世代的一位年輕人，她認為一定有很多和她一樣想挑戰夢想的朋友們，「我並不是擁有很特別的才能，但我是很努力的人，像我一樣的人也正在努力著，所以你們也做得到」，她也希望自己可以帶給大家正能量，因此沒有放棄，也期許自己能成為像BLACKPINK Jennie一樣優秀的人，「她在舞台上很可愛、性感，也很帥氣，很受歡迎，更挑戰多種演技，所以我也想成為像她一樣的人」。
Ashlee清唱實力驚豔全場 自爆曾壓力大到狂哭
曾發行過單曲的Ashlee，認為若單純唱歌對她來說比較拿手，但是創作也是有困難的點，「要把自己的想法轉換成詞曲這件事情是需要花一點時間」，被問到能否現場清唱一段，她也大方地唱了自己創作的歌曲〈沒了感覺〉，讓團員們聽得如痴如醉。雖然有過啦啦隊經驗，但是她認為與街舞相關的舞風完全不相關，因此舞蹈基礎可說是從零開始，她坦言在《未來少女》舞台上很辛苦，因為要唱跳，讓她從加入練習就一直哭到現在，壓力很大，不過她沒有因此被擊倒，自知基礎不如人，她便花比別人更多的時間去消化歌曲、練習舞蹈，甚至回家還會在梳妝台前練動作，確保每個動作都熟記才入睡。
Bonnie也表示Ashlee站上舞台很要求自己，想做到最好，但是時間很緊迫，因此壓力自然而然的就變很大，好在日光之橙成員們都會鼓勵她、教導她，讓Ashlee備感溫馨，「很多團員都跟我說，我其實速度已經算蠻快的，有練的話是稍微可以跟得上，大家都一直鼓勵我，跟我說我沒這麼糟，繼續努力一定可以做到」，她也期許未來能與IU一樣全能，「製作、詞曲、演戲、唱歌，太全能，我很想跟她一樣，把每一件事情都做好。」
曾想當網拍老闆 台大高材生Phoebe：對穿搭時尚感興趣
Phoebe小時候在泰國長大，她也透露文化上很不一樣，「像潑水節，然後很多宗教跟一些文化上的東西，蠻特別」，而身為台大畢業的高材生，若不是朝演藝圈發展，她透露自己可能會想創業，類型則是網拍服飾，「因為我對穿搭跟時尚還蠻感興趣的，所以可能就會考慮那一塊」，Ashlee在一旁也忍不住說：「真的，什麼都問她，有時候表演有些問題、造型我會call她，問她我這樣穿好看嗎。」
AKB48TeamTP前團員 麻由秀流利中文：很喜歡早安少女組
麻由曾是AKB48TeamTP團員，身為日本人的她，中文說得相當流利，她表示《未來少女》和以往是完全不一樣的風格，「舞蹈也好，歌曲也好，或是團體的每一個人的特色也好，就是完全不同的風格」，她也透露自己想展現中性感覺，「我很喜歡 Hip Hop的，酷的、帥的，所以人家說我帥，是一件很幸福的事情」，談到最愛的偶像，她也笑說自己3歲的時候開始看早安少女組學跳舞，也很喜歡濱崎步，「他對自己的作品很有想法」。
閃閃曾參加過《DD52》 鬆口《未來少女》壓力更大
閃閃過去曾參加過《DD52》，但她認為在《未來少女》的壓力會更大，因為當時只有17歲的她是「忙內」，容錯率比較高，很多學習空間，但現在她已經21歲了，也不是第一次上舞台，因此她認為大家一定會用更嚴格的目光檢視她。談到最愛的偶像，她表示自己很喜歡防彈少年團BTS的Suga，「他非常有才華，鋼琴彈得很好，會饒舌、會創作，很有才華，希望我自己也可以變得跟他一樣」。
BLACKPINK魅力大 Cherry、宥彤都愛她們
Cherry則透露自己的偶像是BLACKPINK的Rosé，她表示Rosé音色很特別，又可以擔任領舞，身材又非常好，相當厲害，「很希望自己可以朝著她，向她學習」，不過她也知道自己還有非常遙遠的路要走；而宥彤的偶像則是BLACKPINK的Lisa，她認為Lisa跳舞帥氣又性感，私底下也很可愛，「她整個人都很吸引我」，也因為宥彤在宣傳片上表演吃洋芋片，被問到是否沒有忌口、不怕身材走樣？她也解釋自己很努力控制飲食，很經得起誘惑，平常都吃雞胸肉、芭樂、香蕉、無糖優格和紅豆水來維持身材。
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