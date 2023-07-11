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分級醫療及轉診制度奏效！長期鼻塞患者成功手術治癒

▲透過轉診綠色通道，范先生在桃園醫院成功治癒困擾他多年的鼻病。（圖／桃園醫院提供）
▲透過轉診綠色通道，范先生在桃園醫院成功治癒困擾他多年的鼻病。（圖／桃園醫院提供）

記者李春台／桃園報導

一位31歲的范姓男子因鼻塞問題，長期在住家附近耳鼻喉科診所就醫並使用鼻噴劑，但治療效果不佳。診所透過轉診綠色通道快速安排將他轉診至衛生福利部桃園醫院接受檢查及就診，發現范先生雙側下鼻甲肥大及鼻中膈彎曲，醫師建議入院接受手術治療，現患者已順利康復，藉由健保醫療資訊雲端查詢系統、電子轉診平台，順利轉回社區診所繼續照護。

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衛生福利部桃園醫院耳鼻喉科醫師韋佩吟表示，鼻中膈彎曲及鼻甲肥大常導致嚴重的鼻塞症狀。患者常因鼻塞無法通氣而張口呼吸，這可能導致口乾舌燥、喉嚨乾痛等不適感，而且白天可能出現頭昏腦脹、注意力不集中等問題。如果患者伴有打鼾或睡眠呼吸中止等問題，這些症狀可能進一步加劇。此外，由於空氣在狹窄處通過速度較快，鼻黏膜容易乾燥，這可能導致流鼻血。而且嚴重的鼻塞還可能影響嗅覺功能。韋佩吟說，在藥物治療無效且影響生活品質的情況下，鼻中膈及鼻道成型手術被視為一種徹底且有效的治療方法。


手術後，該名患者於外科病房接受照護。病房護理師謝易倩提供了一些術後的注意事項，包括在手術後的第一天盡量臥床休息，並將頭部抬高30至60度，以減輕鼻部充血，由於鼻部可能會有少量滲血，當紗布濕潤時應通知護理人員更換，如果有鼻血倒流至喉嚨，患者應該吐出來，同時隨時檢查是否有異常出血的情況，可以冰敷鼻樑處以減輕傷口的疼痛和腫脹，在傷口未癒合前，應避免用過熱的水洗澡、洗臉或洗頭，在鼻孔塞住的期間，患者可以飲用涼水和涼飲料，以減輕喉嚨的不適感等等。


衛生福利部桃園醫院醫務行政室郭靜燕主任表示，桃園醫院推動分級醫療、落實雙向轉診，長期與社區診所合作，每月保留7,600個門診名額並提供轉診綠色通道服務，透過轉診合作快速安排病患就診及術前檢查，大幅縮短診察的時間，治療穩定後再轉回社區診所繼續照護。藉由健保醫療資訊雲端查詢系統、電子轉診平台，基層醫師能掌握病患於醫院就診紀錄，無縫接軌術後醫療照護，醫療院所各司其職，醫療人員免疲於奔命，民眾安心於就近社區診所就醫，這也有助於讓醫療資源的分配更合理，並提升整體醫療體系的效率和品質。

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