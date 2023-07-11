分級醫療及轉診制度奏效！長期鼻塞患者成功手術治癒

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衛生福利部桃園醫院耳鼻喉科醫師韋佩吟表示，鼻中膈彎曲及鼻甲肥大常導致嚴重的鼻塞症狀。患者常因鼻塞無法通氣而張口呼吸，這可能導致口乾舌燥、喉嚨乾痛等不適感，而且白天可能出現頭昏腦脹、注意力不集中等問題。如果患者伴有打鼾或睡眠呼吸中止等問題，這些症狀可能進一步加劇。此外，由於空氣在狹窄處通過速度較快，鼻黏膜容易乾燥，這可能導致流鼻血。而且嚴重的鼻塞還可能影響嗅覺功能。韋佩吟說，在藥物治療無效且影響生活品質的情況下，鼻中膈及鼻道成型手術被視為一種徹底且有效的治療方法。
手術後，該名患者於外科病房接受照護。病房護理師謝易倩提供了一些術後的注意事項，包括在手術後的第一天盡量臥床休息，並將頭部抬高30至60度，以減輕鼻部充血，由於鼻部可能會有少量滲血，當紗布濕潤時應通知護理人員更換，如果有鼻血倒流至喉嚨，患者應該吐出來，同時隨時檢查是否有異常出血的情況，可以冰敷鼻樑處以減輕傷口的疼痛和腫脹，在傷口未癒合前，應避免用過熱的水洗澡、洗臉或洗頭，在鼻孔塞住的期間，患者可以飲用涼水和涼飲料，以減輕喉嚨的不適感等等。
衛生福利部桃園醫院醫務行政室郭靜燕主任表示，桃園醫院推動分級醫療、落實雙向轉診，長期與社區診所合作，每月保留7,600個門診名額並提供轉診綠色通道服務，透過轉診合作快速安排病患就診及術前檢查，大幅縮短診察的時間，治療穩定後再轉回社區診所繼續照護。藉由健保醫療資訊雲端查詢系統、電子轉診平台，基層醫師能掌握病患於醫院就診紀錄，無縫接軌術後醫療照護，醫療院所各司其職，醫療人員免疲於奔命，民眾安心於就近社區診所就醫，這也有助於讓醫療資源的分配更合理，並提升整體醫療體系的效率和品質。