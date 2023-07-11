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李亮瑾 2 寶患腸病毒！全身紅疹、食不下嚥怎麼辦？家長照顧策略一次看

李亮瑾 2 寶患腸病毒！全身紅疹、食不下嚥怎麼辦？家長照顧策略一次看
李亮瑾 2 寶患腸病毒！全身紅疹、食不下嚥怎麼辦？家長照顧策略一次看

Heho健康



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女星李亮瑾與先生目前育有兩子，分別為 2 歲 3 個月與 9 個月大。日前李亮瑾發現兩個孩子同時發燒，後續更是全身起紅疹，甚至出現吃不下副食品的狀況，就診後才知道原來二寶皆感染腸病毒。腸病毒會使病人喉嚨出現破洞，導致食不下嚥，因此在寶貝感染期，家長需學習照顧與飲食策略。

最近腸病毒依然處於流行期，不少家長都在為了感染腸病毒的子女而忙得焦頭爛額，女星李亮瑾也不例外。腸病毒於每年 3 月底、4 月初時進入流行期，並於 5、6 月時達到高峰，預計 9 月份開學後將再度出現一波流行。目前社區以克沙奇 A 型為主，但腸病毒 71 型、D68 型都有在活動中，家長與孩子不可不慎。

雖然進入暑假，但仍有部分學前教育機構並未放假，而腸病毒更是常在校園、幼兒園、安親班、家庭等地點傳播。家長與孩子要注意的部分是，腸病毒傳染力極強，主要經由腸胃道或呼吸道傳染，也可經由接觸病人的分泌物而感染，且腸病毒好發於 5 歲以下嬰幼兒，是重症的高風險族群，但大人也有得病可能，只是症狀普遍較輕微。

新生兒感染腸病毒，症狀以起紅疹、食慾不振為主

台北市立聯合醫院中興院區小兒科主治醫師柯申說明，兒童腸病毒的症狀隨著型別不同而改變，常見的是發燒、喉嚨痛、紅疹，若醫師在檢查時發現兒童咽喉出現水泡或潰瘍，便可能診斷為腸病毒典型的疱疹性咽峽炎或手足口症。

腸病毒常見 6 大症狀

  • 疱疹性咽峽炎
  • 手足口病
  • 發燒
  • 紅疹
  • 喉嚨痛
  • 流鼻水
  • 咳嗽
衛生福利部疾病管制署指出，新生兒感染腸病毒大多不太出現典型的「手足口病」及「疱疹性咽峽炎」，反而是以發燒、食慾不佳、躁動不安、皮膚出現紅疹、腹瀉、嘔吐為主。

感染腸病毒若發燒、喉嚨痛，只能症狀治療

目前並沒有特效藥可治療腸病毒，多採取退燒、止咳、症狀治療等支持性療法，李亮瑾也提到，孩子一度曾高燒到 38、39 度，服用退燒藥後無效，塞了塞劑後才勉強退到 37 度低燒。馬偕紀念醫院兒童感染科主治醫師邱南昌曾說明，若孩子感染腸病毒出現發燒症狀，使用溫水擦澡、睡冰枕或用退燒藥幫忙一下，主要用於症狀緩解、減輕不舒服，約發病後 7 至 10 天內後將自行痊癒。

許多家長會擔心孩子身上起的紅疹，或嘴裡的破洞該如何處理，其實隨著疾病緩解，這些症狀都將自行消退，只是如果孩子恐會因此食慾不振或拒絕進食。台北市立聯合醫院仁愛院區小兒科主治醫師徐于康建議，孩子的飲食或家長照顧策略可以遵循以下方法，包括：

  1. 先使用口服止痛藥物或口腔局部止痛噴劑減緩孩子的不適。
  2. 準備一些軟質食物，或將食物放涼點再吃。
  3. 這段期間孩子可食用布丁、果凍、運動飲料等冰涼食物。
家有腸病毒病童，環境消毒最重要

疾管署提醒，民眾平常使用的消毒用品「酒精」無法殺死腸病毒，但食物部分經過加熱處理、內衣褲浸泡熱水，可有效減少腸病毒傳播。環境的部分，則需使用市售含氯漂白水才能達到效果。且環境消毒建議使用 500 ppm 濃度的漂白水；如果是針對病童分泌物或排泄物等污染物品或表面，則建議使用 1000 ppm 漂白水。環境消毒應把握 3 重點：

  1. 不需要大規模噴藥消毒。
  2. 只需對於常接觸物體表面（門把、課桌椅、餐桌、樓梯扶把）、玩具、遊樂設施、寢具及書本做重點性消毒。
  3. 清洗完畢的物體可移至戶外，接受陽光照射。
腸病毒來勢洶洶，尤其校園或托嬰中心等機構人群聚集，腸病毒容易在小朋友、大人之間交叉傳染，回家又可能傳染給其他家人。因此平時保持勤洗手、環境消毒、均衡飲食、減少在人潮擁擠場所停留的時間等習慣，才是最基本能預防腸病毒的方法。

文／陳韋彤　圖／孫沛群

諮詢專家：台北市立聯合醫院中興院區小兒科柯申主治醫師柯申、台北市立聯合醫院仁愛院區小兒科主治醫師徐于康
參考資料：馬偕紀念醫院《別怕腸病毒》、李亮瑾臉書、衛生福利部疾病管制署

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 李亮瑾 2 寶患腸病毒！全身紅疹、食不下嚥怎麼辦？家長照顧策略一次看

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