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最近腸病毒依然處於流行期，不少家長都在為了感染腸病毒的子女而忙得焦頭爛額，女星李亮瑾也不例外。腸病毒於每年 3 月底、4 月初時進入流行期，並於 5、6 月時達到高峰，預計 9 月份開學後將再度出現一波流行。目前社區以克沙奇 A 型為主，但腸病毒 71 型、D68 型都有在活動中，家長與孩子不可不慎。
雖然進入暑假，但仍有部分學前教育機構並未放假，而腸病毒更是常在校園、幼兒園、安親班、家庭等地點傳播。家長與孩子要注意的部分是，腸病毒傳染力極強，主要經由腸胃道或呼吸道傳染，也可經由接觸病人的分泌物而感染，且腸病毒好發於 5 歲以下嬰幼兒，是重症的高風險族群，但大人也有得病可能，只是症狀普遍較輕微。
新生兒感染腸病毒，症狀以起紅疹、食慾不振為主
台北市立聯合醫院中興院區小兒科主治醫師柯申說明，兒童腸病毒的症狀隨著型別不同而改變，常見的是發燒、喉嚨痛、紅疹，若醫師在檢查時發現兒童咽喉出現水泡或潰瘍，便可能診斷為腸病毒典型的疱疹性咽峽炎或手足口症。
腸病毒常見 6 大症狀
- 疱疹性咽峽炎
- 手足口病
- 發燒
- 紅疹
- 喉嚨痛
- 流鼻水
- 咳嗽
感染腸病毒若發燒、喉嚨痛，只能症狀治療
目前並沒有特效藥可治療腸病毒，多採取退燒、止咳、症狀治療等支持性療法，李亮瑾也提到，孩子一度曾高燒到 38、39 度，服用退燒藥後無效，塞了塞劑後才勉強退到 37 度低燒。馬偕紀念醫院兒童感染科主治醫師邱南昌曾說明，若孩子感染腸病毒出現發燒症狀，使用溫水擦澡、睡冰枕或用退燒藥幫忙一下，主要用於症狀緩解、減輕不舒服，約發病後 7 至 10 天內後將自行痊癒。
許多家長會擔心孩子身上起的紅疹，或嘴裡的破洞該如何處理，其實隨著疾病緩解，這些症狀都將自行消退，只是如果孩子恐會因此食慾不振或拒絕進食。台北市立聯合醫院仁愛院區小兒科主治醫師徐于康建議，孩子的飲食或家長照顧策略可以遵循以下方法，包括：
- 先使用口服止痛藥物或口腔局部止痛噴劑減緩孩子的不適。
- 準備一些軟質食物，或將食物放涼點再吃。
- 這段期間孩子可食用布丁、果凍、運動飲料等冰涼食物。
疾管署提醒，民眾平常使用的消毒用品「酒精」無法殺死腸病毒，但食物部分經過加熱處理、內衣褲浸泡熱水，可有效減少腸病毒傳播。環境的部分，則需使用市售含氯漂白水才能達到效果。且環境消毒建議使用 500 ppm 濃度的漂白水；如果是針對病童分泌物或排泄物等污染物品或表面，則建議使用 1000 ppm 漂白水。環境消毒應把握 3 重點：
- 不需要大規模噴藥消毒。
- 只需對於常接觸物體表面（門把、課桌椅、餐桌、樓梯扶把）、玩具、遊樂設施、寢具及書本做重點性消毒。
- 清洗完畢的物體可移至戶外，接受陽光照射。
文／陳韋彤 圖／孫沛群
諮詢專家：台北市立聯合醫院中興院區小兒科柯申主治醫師柯申、台北市立聯合醫院仁愛院區小兒科主治醫師徐于康
參考資料：馬偕紀念醫院《別怕腸病毒》、李亮瑾臉書、衛生福利部疾病管制署
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 李亮瑾 2 寶患腸病毒！全身紅疹、食不下嚥怎麼辦？家長照顧策略一次看