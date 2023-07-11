金控6月獲利出爐！專家看金融股最壞已過　想存股這樣建議　

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值得注意的是，金控雙雄包括富邦金及國泰金6月單月獲利更都超過百億元，其中富邦金自結6月稅後淨利173.03億元更創下歷年單6月新高紀錄，贏過國泰金的161億元，富邦金累計前6月稅後淨利429.23億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.18元，也贏過國泰金上半年累計稅後淨利329.1億元、累計EPS為1.98元，重新拿下金控單月獲利、累計獲利、每股獲利3冠王寶座，富邦也是唯一上半年獲利就突破400億元大關的金控。
此外，包括玉山金、華南金、開發金及永豐金累計上半年獲利也都突破百億元，合庫金和台新金上半年稅後淨利也分別有98.18億元和88.9億元，市場預期7月底累計獲利也有望破百億元。
至於新光金仍是上半年唯一虧損的金控，但單月獲利已從5月虧損16億元轉盈大賺32億元，單月獲利擠進金控第6名，只是還不夠彌補之前虧損，上半年稅後仍虧了61.95億元，每股虧損0.4元，排名仍是吊車尾。
對於上半年金控獲利表現，群益奧斯卡基金經理人杜欣霈受訪時認為，「金融股最壞已過」，今日金融股也大漲，若將時間拉長至半年，甚至一年來看，金融股是有投資價值。就獲利觀察，去年至今年升息主要受惠仍是銀行股為主，壽險股都很慘，甚至還要增資，但預期今年上半年可望落底，即便還不一定會反轉，升息受惠與受害的情況在上半年應該是達到最明顯的落差。
此外，今年全球股市表現出乎大家預料之外，不僅台股、美股、日股都是，因此，他表示，壽險股體質在今年上半年應該恢復不少，不能說完全恢復，因為債券價格仍在低檔、利率在高檔，加上升息循環原本大家預期上半年6月升息就結束，但在美國聯準會再放話還會再升一些，「拖慢壽險股原氣恢復速度這是必然的」。
不過，他覺得應該可以看到隧道曙光，畢竟壽險股去年升息這麼多都熬過去了，今年再升息1、2碼應該也挺得過去，加上壽險也不只投資債券，還有國內外股票，相信他們6月在資本適足率（RBC），甚至財報、資產負債表等都會有滿漂亮回升。因此，杜欣霈認為，今年下半年及明年壽險股表現應會優於銀行股，帳上資產面受傷情況在上半年應該差不多了，下半年應該也扛得過去。
當然，相對於電子股，現在AI還很熱，金融股絕對不可能贏過電子5哥等，但杜欣霈說，若從投資角度，金融股尤其是壽險股在接下來升息末端應是有些布局機會。
至於金融股今年配息大幅縮水，是否還適合存股？他表示，若以金控獲大利王來看，今年配息腰斬，但上半年獲利繳出來的獲利，目前看下半年要回吐機率應該比較低，明年配息應該會恢復到正常水準，只是現在主要是台股大盤今年最高已漲了5千點，若要存股，就要找還沒漲很多的類股，尤其現在台股殖利率已到3字頭，若從存股出發，金融股殖利率還有4%可以期待。因此，他認為，有存股習慣的人，在金融股幾乎沒什麼漲，加上存股若是放眼明年恢復穩健配息，金融股相對是較好的選擇。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。