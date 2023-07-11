中央表態外役監朝野合作修法 侯友宜嗆：優先修法變成幽靈修法
夜店殺警案兇手調外役監服役，引發社會高度爭議，立法院將加強討論外役監修法呼籲朝野立委共同合作，完成修法。對此，國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（11）日在出席市警局治安會報前受訪時回嗆嘲諷，民進黨政府「優先修法」變「幽靈修法」，修法版本躺在立院一段時間都不動，選舉到了、碰到事情才要去改變，痛批政府真的有沒有把警察弟兄、人民放在心裡。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜先感嘆喊「唉」！直說這個事講了很久，結果優先修法變成幽靈修法，躺了一段時間都不動，直到現在剛好碰上殺警案的個案移到外役監事件，讓第一線為國家犧牲奉獻的警察弟兄在傷口上再度撒鹽，造成二度傷害。
侯友宜接著說，現在再來修法，那之前呢？之前為什麼不做呢？每一次事情都是這樣，選舉到了才想要做事情，碰到事情了才要去改變，怒嗆政府真的有沒有把警察弟兄、把人民放在心裡？
至於對手民眾黨主席柯文哲指侯友宜還沒準備好，建議訪美前要先念一個月書。侯友宜受訪則是面露微笑地說「謝謝柯文哲的提醒」，不過他也要善意的提醒，科市長要記得他上次提的中華民國憲法「教柯書」，也要好好地再去看一看。