李玟明天頭七！大咖女歌手凌晨叮嚀「在那邊一定要照顧好自己」
華語樂壇天后李玟（CoCo）對抗憂鬱症多年，最終不敵病魔選擇結束生命，昏迷3天於5日過世，享年48歲，明（12）日是她的頭七，兩岸三地已經有不少人舉行追思活動，提前悼念，包括大陸歌手周筆暢，一席話讓人看了又忍不住紅眼眶。
記者楊穎軒／綜合報導
5月初，CoCo和周筆暢、葉蒨文在陸綜《聲生不息》唱跳葛蘭的〈我要你的愛〉，如今CoCo香消玉殞，周筆暢今（11日）凌晨2點06分於微博發文寫下：「第七天了（應為明天），在那邊一定要照顧好自己。」並附上3顆愛心，遙祭偶像，網友留言：「她沒有離開，只是活在了大家的心裡」、「妳一定要好好的」！
日前傳出CoCo頭七那天，家人為她在台灣安排師父隔海誦經，二姊李思林澄清，沒有特地要求師父替妹妹做法會，強調雖然自己的確有認識的師父在台中，但這些法會或活動都不是她安排，猜測是關心CoCo的粉絲自發性舉辦，自己並未掛名或給錢請他人做任何儀式。
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