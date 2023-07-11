高球／曾雅妮走過低潮拚10月復出　開刀後「打掉重練」嘗試新打法

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「其實我髖關節受傷5年以上了，因此那一段時間也養成了一些壞習慣，現在就是要打掉重練。」曾雅妮說，目前在手術後自己還在摸索，仍在尋找新打法的感覺，坦言在擊球的發力以及旋轉上，感覺似乎還有些陌生。
曾雅妮說，自己在開刀前心裡其實很掙扎，也有所反抗，「很難過為什麼準備了那麽久，好不容易能回到球場，卻又要開刀，想著自己還有多少時間能回去比賽，我還能回到我想要的狀態嗎？不過還好經過這兩個月看到自己的復健訓練過程和終於可以打球的樣子，身體不再疼痛心裡也安心了許多，希望我的身體能繼續保持著健康。」
在這一段期間，曾雅妮也愛上冥想，透過這個方式來排除心中的雜念，讓自己找到了遇到問題解決的方式，「就是去感受身體的律動、呼吸，在那段時間，心裡會很平靜，畢竟平時腦袋中有著太多的雜質，要想辦法去排除。」
為了找回揮桿動作，曾雅妮在復健時觀看自己這15年來的影片，笑說真的很有感觸，因為環境真的變化很快，也鼓勵年輕球員要珍惜機會，因為他們真的擁有很好的資源。
而在踏上球場後，是否對於自己有著一些期許？曾雅妮表示：「這次對於復出表現，真的就是平常心看待。主要是我發現自己還是喜歡這個舞台的，做為選手站上球場，就感到心跳加速，十分珍惜。」
至於外界關心的退休話題，曾雅妮表示雖然沒有一個具體的計劃，但確實有想過這個問題。不過現在就只專注在球場上找回自己，達到個人想要抵達的目標和境界。