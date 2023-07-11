桃機首納漢光演習反空機降演練　專家：防止國軍戰時遭前後夾擊

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2014年9月15至19日舉行「漢光30號」演習，首度徵用國內線民航機參與演習，從台灣本島運送後備部隊至澎湖。事實上，軍事史上不乏動用民航機參與軍事行動案例，最著名為1968年蘇聯軍隊利用民航機掩護，打壓捷克斯洛伐克的民主運動。
1968年初，中歐國家捷克斯洛伐克首都布拉格發生「布拉格之春」革命，在共產領導人亞歷山大·杜布切克的領導下，試圖脫離蘇聯與華沙公約國組織的控制。為了打壓捷克斯洛伐克的民主運動，莫斯科決定派兵鎮壓。
1968年8月20日晚間，布拉格機場接到一架蘇聯民航機發出「機械事故，要求迫降」的訊號，基於飛安立場，機場航管人員同意飛機降落。不料，客機一降落，數十名蘇聯紅軍突擊隊員衝出機艙迅速佔領機場。幾分鐘後，30架蘇聯An-12運輸機開始降落。1小時後，在蘇聯大使館的汽車引導下，紅軍103空降師直撲布拉格，象徵歐洲鐵幕內民主運動的「布拉格之春」從此失敗。
2008年6月18日，共軍與中國民用航空局在河北石家莊機場進行有史以來首次「航空應急投送演練」，徵用8架民航機演練運送特種部隊、控制機場等科目。這項民航機運兵操演在當時被台灣在野黨人士解讀為模擬攻台演練，反對當時剛上台的馬英九政府實施大三通。
桃機反機降演練 防止守軍戰時遭前後夾擊
國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，由於桃園機場鄰近共軍可登陸的「紅色海灘」，且桃園機場北跑道3600公尺、南跑道3800公尺，可以起降重型運輸機，共軍在搶攤同時也會對桃園機場實施垂直登陸，所以反空降、反機降可以避免共軍後續梯隊上來。
蘇紫雲表示，俄烏戰爭爆發初期，基輔攻防戰中，俄軍佔領烏克蘭安托諾夫機場，烏克蘭成功進行奪回作戰，避免俄軍陸續增援，這是本次漢光演習演練的參考背景。
蘇紫雲指出，敵軍野戰搶灘時，守衛桃園國際機場能確保灘岸守備部隊避免被後方夾擊，且桃機的跑道夠長，就算切成三段，戰時戰鬥機還是能夠起飛迎敵。