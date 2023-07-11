PLG／遭媒體質疑「背後有中資」 鋼鐵人強硬回應：依法捍衛清白
PLG（P. LEAGUE+）球團高雄鋼鐵人今（11）日發布聲明，針對有沒媒體使用「法院認證『高雄鋼鐵人』背後有中資」之報導，球團公也發布嚴正聲明，提出兩點聲明，並強調當「依法捍衛清白」。
運動中心/綜合報導
去年中，高雄市鳳山區市議員參選人許易鼎召開記者會質疑，高雄鋼鐵人股東資金來源不清，逼退原有的專業團隊，深恐球隊經營不善，擔心球迷權益受損。當時，鋼鐵人球團做出回應，直言這些指控全都與事實不符，關於背後資金來源也已向投審會提出說明，絕無迴避審查。
後續經過為期一年多的等待，投審會和國安局、陸委會、移民署等政府相關聯審單位同意球團提出的增資案，投資人錢濤正式成為球隊股東。鋼鐵人自此在資金運用上能按原先經營規劃步入正軌。
而對於今天有媒體使用上述標題，鋼鐵人球團表示，「該法院訴訟為公司董事長黃哲寬所提個人侵害名譽權之訴訟，該判決內容並未針對本公司資金來源進行調查，亦全然未認定係屬中資，該篇媒體報導之標題顯然與判決內容甚至報導內容歧異甚大，而損害本公司名譽。」
之後又進一步解釋說，「本公司股東錢濤所投資款項，業經經濟部投資審議委員會審查，認定係屬合法之港資，而非中資，並准予其投資，本公司先前亦已發出聲明明確表示，有媒體竟仍以不相干之法院判決內容，惡意下標曲解為「法院認證『高雄鋼鐵人』背後有中資」云云，本公司深表遺憾，自當依法捍衛清白。」