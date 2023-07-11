最新11組LINE免費貼圖！「貓爪抓」會動耶：母湯喔、我太難了

外送互尬！　foodpanda 獨賣必勝客新品、 Uber Eats集碗挑戰

▲foodpanda 攜手必勝客獨家開賣全新品項「起司咔滋餅」，即日起至 8 月 10 日只在 foodpanda 全台獨家販售。（圖／官方提供）
▲foodpanda 攜手必勝客獨家開賣全新品項「起司咔滋餅」，即日起至 8 月 10 日只在 foodpanda 全台獨家販售。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

兩大外送平台Uber Eats和foodpanda 今（11）日分別推出新活動，foodpanda 鎖定起司控，獨賣必勝客新品「起司咔滋餅」，酥脆餅皮撒上香濃帕瑪森起司，包裹莫拉瑞拉起司內餡，起司用量加好加滿，即日起至 8 月 10 日只在 foodpanda 全台獨家販售，且 7 月 24 日前，輸入優惠碼【必勝客咔滋餅】還可享起司咔滋餅單點 半價優惠，單筆消費滿 250 元加碼再折 50 元。Uber Eats推出首份「500碗全台小吃地圖」數位版地圖，即日起至8月31日期間，消費者參與集碗挑戰，完成任務可抽機車、Uber One 12個月、千元賣場禮券等獎項。

我是廣告 請繼續往下閱讀

foodpanda 即日起至 8 月 10 日獨家開賣必勝客新品「起司咔滋餅」，精選兩大風味，分別為「超級總匯」以義式風味融合兩種香濃起司，再加上靈魂番茄紅醬；另一款，「鐵板牛柳」則結合特調黑胡椒醬與鮮嫩牛柳，搭配香濃起司，將台式、西式口味完美混搭，每份含2片入。即日起至 7 月 24 日，於 foodpanda訂餐輸入優惠碼【必勝客咔滋餅】即享半價優惠，原價 149 元，限時優惠每份只要 75 元，必勝客全品項單筆消費滿 250 元再折 50 元。

▲ foodpanda訂餐輸入優惠碼【必勝客咔滋餅】即享半價優惠，原價 149 元，限時優惠 75 元，必勝客全品項單筆消費滿 250 元再折 50 元。（圖／官方提供）
▲ foodpanda訂餐輸入優惠碼【必勝客咔滋餅】即享半價優惠，原價 149 元，限時優惠 75 元，必勝客全品項單筆消費滿 250 元再折 50 元。（圖／官方提供）
Uber Eats作推出7款不同主題的「500碗全台小吃美食地圖」，數位版依照每個縣市不同的特色，精選出台北捷運、台北大稻埕、彰化火車站、嘉義東區、台南中西區、高雄鹽埕區以及屏東市特色美食地圖。老饕們只要掃描數位地圖上的QRCode，便能於Google Map上看到店家基本資訊，以及一目了然該得獎店家的總得碗數、得獎菜色、推薦評審。

Uber Eats推動「500碗集碗挑戰」，即日起至8月31日，不管是透過 Uber Eats 外送，或是親訪500碗名單中10家小吃，並拍照存證，於個人臉書或IG發布10家小吃認證照，將貼文設為公開，且註明「店家名稱、菜色名稱」，同時標記#500碗、#500碗集碗挑戰、#SUI125最水鴨鴨，最後在活動社群貼文留言處留下個人公開貼文連結，並且tag一位好友，寫下「我已集滿10家500碗小吃美食，一起來挑戰」，即完成抽獎資格，有機會獲得Uber One 12個月、禮券、機車等。

▲Uber Eats推出首份「500碗全台小吃地圖」數位版地圖，即日起至8月31日期間，消費者參加集碗挑戰，完成任務可抽機車、Uber One 12個月、千元賣場禮券等獎項。（圖／官方提供）
▲Uber Eats推出首份「500碗全台小吃地圖」數位版地圖，即日起至8月31日期間，消費者參加集碗挑戰，完成任務可抽機車、Uber One 12個月、千元賣場禮券等獎項。（圖／官方提供）

Uber Eats明起加收「服務費」！每單最高40元　運費降4成

大翻車！Uber Eats暫停炎亞綸代言　艋舺雞排切割NONO：和我無關

麻古茶坊、得正買1送1　Uber Eats外送手搖「隱藏優惠」懶人包

Uber Eats台灣將加入「新團購」　線上揪買菜即時分帳不拖欠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀