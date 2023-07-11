外送互尬！　foodpanda 獨賣必勝客新品、 Uber Eats集碗挑戰

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foodpanda 即日起至 8 月 10 日獨家開賣必勝客新品「起司咔滋餅」，精選兩大風味，分別為「超級總匯」以義式風味融合兩種香濃起司，再加上靈魂番茄紅醬；另一款，「鐵板牛柳」則結合特調黑胡椒醬與鮮嫩牛柳，搭配香濃起司，將台式、西式口味完美混搭，每份含2片入。即日起至 7 月 24 日，於 foodpanda訂餐輸入優惠碼【必勝客咔滋餅】即享半價優惠，原價 149 元，限時優惠每份只要 75 元，必勝客全品項單筆消費滿 250 元再折 50 元。
Uber Eats作推出7款不同主題的「500碗全台小吃美食地圖」，數位版依照每個縣市不同的特色，精選出台北捷運、台北大稻埕、彰化火車站、嘉義東區、台南中西區、高雄鹽埕區以及屏東市特色美食地圖。老饕們只要掃描數位地圖上的QRCode，便能於Google Map上看到店家基本資訊，以及一目了然該得獎店家的總得碗數、得獎菜色、推薦評審。
Uber Eats推動「500碗集碗挑戰」，即日起至8月31日，不管是透過 Uber Eats 外送，或是親訪500碗名單中10家小吃，並拍照存證，於個人臉書或IG發布10家小吃認證照，將貼文設為公開，且註明「店家名稱、菜色名稱」，同時標記#500碗、#500碗集碗挑戰、#SUI125最水鴨鴨，最後在活動社群貼文留言處留下個人公開貼文連結，並且tag一位好友，寫下「我已集滿10家500碗小吃美食，一起來挑戰」，即完成抽獎資格，有機會獲得Uber One 12個月、禮券、機車等。