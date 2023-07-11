又失言？柯文哲指日本稱台不可能加入CPTPP 謝長廷：建議求證
民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲昨稱訪日時自民黨幹事長告訴他「台灣沒有辦法參加CPTPP，不可能，台灣要死那個心」。駐日代表謝長廷今（11）日回應，柯文哲訪日時駐日代表處有協助接待，但並沒有自民黨幹事長茂木敏充；而若是朋友間私下的談話，則不宜公開說明，「這會破壞彼此的信賴關係。」他也建議柯文哲，應該謹慎求證，發現錯誤則必須勇敢更正。
記者邱新博／台北報導
柯文哲昨在網路節目上聲稱，這一次去日本見到了自民黨幹事長（茂木敏充），「他就跟我說我現在很誠懇告訴你，台灣沒有辦法參加CPTPP」 他說因為共識決要11個國家同時同意，他說不可能，他說中共在怎樣也有幾票把你反對，他說你們台灣要死那個心」。
對於柯文哲的發言，謝長廷表示，柯文哲六月初訪日時，駐日代表處有公開接待，也有協助洽排或介紹拜會窗口，但沒有私下的見面，也沒有派人陪同拜訪，這是避免被誤會。在駐日代表處洽排的對象中，並沒有自民黨幹事長茂木敏充在內，這不難查證，但擔心讓外人看笑話而已。
謝長廷說，如果是朋友間的私下或酒後談話，不管是大臣或黨的高層，都不宜公開引用來選舉造勢，這會破壞彼此的信賴關係。
謝長廷表示，將來可能坐台灣大位的人，涉及外交事項，建議謹慎求證，精確發言，如發現錯誤，必須及時勇敢更正，才不會累積不誠實的形象。他也表示，以前有位總統候選人（指前總統馬英九2006年訪日時延燒的爭議）訪日，無中生有說他見到了已故前首相安倍晉三，成為笑柄，但丟的是台灣整體形象。