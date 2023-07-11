新竹客運不續營公車路線！桃竹苗將聯合發聲 楊文科：中央要負責
新竹客運在去（2022）年3月，函文公路總局表明不續營，日前經通知，確定在今年9月12日後，將有20條路線不再經營，對此，新竹縣長楊文科今（11）日直指「中央要負責任，不能斷了就斷！」，他認為主管客運公路的交通部公路總局，須依法妥適處理。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，新竹客運提供資料，行經新竹縣轄內公路客運路線總計41條，其中19條位於新竹縣轄內、22條跨到桃園和新竹市，新竹縣長楊文科今日在縣務會報中表示「19條是新竹縣境內，一定要爭取到」、「中央以專案核准，要負責任，不能斷了就斷」；新竹縣交旅處長也說，疫情前客運每年服務6百萬人次，受疫情影響之下去年仍有超過3百萬人次搭乘，如路線停駛將直接衝擊新竹縣58萬縣民。
戴志君說，公路客運是由中央辦理事項，公路總局應負起最大的責任，以專案方式來處理，保障民眾基本行的權益。新竹客運不續營的41條，去年9月到期有26條，今年9月到期的有15條，目前新竹客運都在代駛，不會有民行中斷的問題。
楊文科則強調，將在21日舉行的「桃竹竹苗區域治理平台會議」上提案，並聯合桃園、竹市及苗栗縣共同發聲，要求交通部和公路總局妥善處理。