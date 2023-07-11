MLB／大谷翔平明星賽發出豪語！想打出全壘打

美國職棒大聯盟(MLB)全明星賽將於7月12日台灣時間上午8點正式開打，已經連續3年都入選美聯全明星隊的洛杉磯天使「二刀流」好手大谷翔平，今年因傷只能以打者的身分參加全明星賽。大谷對於自己連續3年參加全明星賽受訪表示，自己非常期待能夠在全明星賽上打出全壘打。 我是廣告 請繼續往下閱讀 大谷今年以美聯人氣王的身分3度入選明星賽，也是連續3年打擊與投球皆入選，只可惜在7月例行賽中大谷因手指水泡無法投球，再度無緣站上全明星賽投手丘。大谷本屆明星賽被安排在自己熟悉的第2棒擔任指定打擊，賽前受訪大谷也表示自己還從未在全明星賽中打出全壘打，所以自己非常期待這次全明星賽，希望自己能夠在這次的全名賽中打出一支全壘打。即便如此大谷還是希望先好好準備比賽，全力以赴並以團隊勝利為重，他不能辜負球迷對他的期待，畢竟全明星賽並不一定年年都打。大谷在全明星賽前的例行賽一共打出32轟的全壘打打擊率.302，狀態火熱。大谷如能維持狀態出賽全明星賽，以大谷的打擊實力，要打出全壘打並不會太難。 MLB／大谷翔平、Trout被交易？A-Rod預言天使5年內奪冠MLB／大聯盟選秀登場！海盜隊狀元Skenes也嚮往大谷翔平二刀流MLB／大谷翔平持續爆發！開轟、敲回3安3打點 天使仍以5:10吞敗MLB／大谷翔平可能被天使交易嗎？名記：除非他們完全無緣季後賽