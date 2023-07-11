傑尼斯男星被櫻花美眉「蛙化」！為了利益《假結婚》同居女藝人

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《我們假結婚吧》描述深受女性歡迎的抖S設計公司社長夏目匠（菊池風磨 飾），與個性善良、因故失去工作與住所的派遣社員千堂八重（長濱禰留 飾），他們因為某個共同利益，決定展開為期半年的假婚姻生活。兩人原本是青梅竹馬，八重更是匠的初戀，匠要在半年的假夫婦生活結束前，為自己爭取真正的愛情。
男女主角菊池風磨、長濱禰留這次是首度合作，共演群包含渡邊翔太、特林德爾玲奈、黑羽麻璃央、織田梨沙等。長濱禰留表示，首兩集會看到女主角沒有感受到背後男主角對她的視線，演員們也往往拍攝完才知道男主角的表情，非常有趣。聞言的菊池風磨擔心問：「他（匠）是有魅力的吧？沒有『蛙化』吧？」，還說工作人員也不讓長濱禰留看匠的場景，擔心他會蛙化，引起現場大笑。
《看這邊嘛向井君》赤楚衛二10年沒戀愛！因為忘不掉前女友？
《看這邊嘛向井君》描述個性好、工作能力強的優秀男子向井悟（赤楚衛二 飾），他在10年前與女友分手後，一直沒有展開新戀情，決定再次踏入戀愛的向井悟，雖然身邊有眾多迷人的女性，感情卻始終沒有任何進展。
赤楚衛二表示，他所飾演的向井悟，在工作上是一個可靠的人，在戀愛中卻有些迷失，會讓對方覺得「是很溫柔，但這種溫柔有點不一樣」。赤楚衛二向製作人分享「這樣的人其實相當常見」的想法，結果製作人居然回答：「我也完全一樣……」赤楚衛二笑說：「我覺得，包括我在內，男性們都或多或少有一些與向井君相像的特點。」
赤楚衛二非常期待能夠與劇中眾多迷人女性角色一同演繹，他邀請觀眾來看看向井君將如何被她們所「玩弄」。生田繪梨花飾演向井悟念念不忘的前女友藤堂美和子，這次是首度演出戀愛劇，她坦言有點緊張，由於是主角無法忘懷的對象，希望能帶給觀眾許多共鳴。
《元氣囝仔》杉野遙亮扮書法家！妄想「週休四日」
《元氣囝仔》描述年輕書法家半田清舟（杉野遙亮 飾）因失手打了書法界前輩，被父親外放到五島要他好好反省，在與島民日常交流中，半田清舟漸漸找到自己缺失的東西。
對於演出，杉野遙亮坦言心情既開心又緊張，還回想起自己第一次搭電車到電視台的情景，他感慨道：「沒想到像我這樣的人，居然能擔任黃金時段連續劇的主演。」除了認真做好主演的工作，由於飾演的角色是書法家，杉野遙亮也很認真練習書法，相當有天分的他還親自揮毫戲劇標題，連同劇演員遠藤憲一都稱讚他的字是天才等級。
杉野遙亮表示，他飾演的角色因故到了五島，過著非常悠閒的慢生活，也令他思考日本人工作是否太過度，杉野遙亮笑說：「是否可以週休四天之類的！」希望《元氣囝仔》能為現代疲憊的人帶來療癒的感覺。
《我們假結婚吧》、《元氣囝仔》、《看這邊嘛向井君》獨家在KKTV播出。