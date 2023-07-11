Joeman認了分手妮婭「不再耽誤彼此」狠斷3年情！嘆：真的很難過

傑尼斯男星被櫻花美眉「蛙化」！為了利益《假結婚》同居女藝人

▲《我們假結婚吧》男主角菊池風磨（右）擔心被女生「蛙化」。（圖／KKTV）
▲《我們假結婚吧》男主角菊池風磨（右）擔心被女生「蛙化」。（圖／KKTV）

記者陳雅蘭/綜合報導

日本夏季檔日劇開播！3部由人氣漫畫改編的電視劇未播先轟動，包括擔心被「蛙化」（日本流行語，指喜歡的男生讓人感到幻滅的行為）的菊池風磨，在《我們假結婚吧》閃婚青梅竹馬；《看這邊嘛向井君》的赤楚衛二單身10年的原因，疑似是因為忘不掉前女友；以及杉野遙亮在《元氣囝仔》體驗到慢生活後，妄想一週可以「週休四日」，不論是想體驗談戀愛或是生活，這波夏季日劇應有盡有！

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▲《我們假結婚吧》中，菊池風磨（右）跟青梅竹馬長濱禰留閃婚。（圖／KKTV）
▲《我們假結婚吧》中，菊池風磨（右）跟青梅竹馬長濱禰留閃婚。（圖／KKTV）
《我們假結婚吧》傑尼斯男星閃婚青梅竹馬　擔心魅力不夠恐「蛙化」

《我們假結婚吧》描述深受女性歡迎的抖S設計公司社長夏目匠（菊池風磨 飾），與個性善良、因故失去工作與住所的派遣社員千堂八重（長濱禰留 飾），他們因為某個共同利益，決定展開為期半年的假婚姻生活。兩人原本是青梅竹馬，八重更是匠的初戀，匠要在半年的假夫婦生活結束前，為自己爭取真正的愛情。

男女主角菊池風磨、長濱禰留這次是首度合作，共演群包含渡邊翔太、特林德爾玲奈、黑羽麻璃央、織田梨沙等。長濱禰留表示，首兩集會看到女主角沒有感受到背後男主角對她的視線，演員們也往往拍攝完才知道男主角的表情，非常有趣。聞言的菊池風磨擔心問：「他（匠）是有魅力的吧？沒有『蛙化』吧？」，還說工作人員也不讓長濱禰留看匠的場景，擔心他會蛙化，引起現場大笑。

▲《看這邊嘛向井君》由赤楚衛二主演。（圖／KKTV）
▲《看這邊嘛向井君》由赤楚衛二主演。（圖／KKTV）
《看這邊嘛向井君》赤楚衛二10年沒戀愛！因為忘不掉前女友？

《看這邊嘛向井君》描述個性好、工作能力強的優秀男子向井悟（赤楚衛二 飾），他在10年前與女友分手後，一直沒有展開新戀情，決定再次踏入戀愛的向井悟，雖然身邊有眾多迷人的女性，感情卻始終沒有任何進展。

赤楚衛二表示，他所飾演的向井悟，在工作上是一個可靠的人，在戀愛中卻有些迷失，會讓對方覺得「是很溫柔，但這種溫柔有點不一樣」。赤楚衛二向製作人分享「這樣的人其實相當常見」的想法，結果製作人居然回答：「我也完全一樣……」赤楚衛二笑說：「我覺得，包括我在內，男性們都或多或少有一些與向井君相像的特點。」

赤楚衛二非常期待能夠與劇中眾多迷人女性角色一同演繹，他邀請觀眾來看看向井君將如何被她們所「玩弄」。生田繪梨花飾演向井悟念念不忘的前女友藤堂美和子，這次是首度演出戀愛劇，她坦言有點緊張，由於是主角無法忘懷的對象，希望能帶給觀眾許多共鳴。

▲《元氣囝仔》中，杉野遙亮被父親流放到外島。（圖／KKTV）
▲《元氣囝仔》中，杉野遙亮被父親流放到外島。（圖／KKTV）
《元氣囝仔》杉野遙亮扮書法家！妄想「週休四日」

《元氣囝仔》描述年輕書法家半田清舟（杉野遙亮 飾）因失手打了書法界前輩，被父親外放到五島要他好好反省，在與島民日常交流中，半田清舟漸漸找到自己缺失的東西。

對於演出，杉野遙亮坦言心情既開心又緊張，還回想起自己第一次搭電車到電視台的情景，他感慨道：「沒想到像我這樣的人，居然能擔任黃金時段連續劇的主演。」除了認真做好主演的工作，由於飾演的角色是書法家，杉野遙亮也很認真練習書法，相當有天分的他還親自揮毫戲劇標題，連同劇演員遠藤憲一都稱讚他的字是天才等級。

杉野遙亮表示，他飾演的角色因故到了五島，過著非常悠閒的慢生活，也令他思考日本人工作是否太過度，杉野遙亮笑說：「是否可以週休四天之類的！」希望《元氣囝仔》能為現代疲憊的人帶來療癒的感覺。

《我們假結婚吧》、《元氣囝仔》、《看這邊嘛向井君》獨家在KKTV播出。

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