梁赫群不當台灣孔劉了？「25歲青澀照」撞臉坤達 連蔡黃汝也認錯
藝人梁赫群主持風格幽默，他經常模仿韓星孔劉掀起話題，並以「台灣孔劉」自居，於社群平台分享搞笑照片。他今（11）日在臉書曬出自己25歲的舊照，表示「豆花妹」蔡黃汝把他認成坤達，並曬出對比照，讓粉絲們全笑翻，紛紛留言：「耶！就是坤達了！只要放過孔劉，誰都可以」、「好像喔！為什麼成長卻長偏了呢」、「不要侮辱坤達，佳嬿會哭，做惡夢。」
記者郭佩蓉/綜合報導
梁赫群今日在臉書PO出自己和坤達的對比照，只見25歲的他模樣青澀，髮型、眉目間也與坤達有些神似，相當帥氣，他也在文內表示：「我就問～～蔡黃汝認成我是坤達，各位大大來評評理啦！我就問，25歲的我像不像坤達，你覺得呢？」
照片曝光後，有一名「頭號粉絲」直虧他：「不要侮辱坤達，佳嬿會哭，做惡夢。」讓梁赫群忍不住回應：「你真的是我的頭號粉絲嗎？」其他網友們也紛紛留言：「其實蠻像」、「比起孔劉，你真的比較像坤達」、「坤達在台灣，律師函會比孔劉快寄達喔…」、「演藝圈真的太操勞了！希望坤達本尊要撐住阿！一個活生生的例子…」、「其實你蠻帥的欸～25歲的時候」、「小梁哥後來發生了什麼？照片中的人去哪了」。