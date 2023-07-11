竹縣老人免費健檢17日開跑　縣內9家醫院受理報名

新竹縣政府運用公益彩券盈餘分配基金投入辦理老人福利等社會福利，今年擴大辦理老人免費健康檢查服務，凡設籍新竹縣年滿55歲的原住民長者及年滿65歲以上長者，7月17日起可向縣府合作的9家醫院報名健康檢查，全縣限額1萬名。
記者李春台／新竹報導
縣長楊文科表示，今年為照顧原住民及長者的健康，長者免費健康檢查擴大辦理，凡設籍新竹縣年滿55歲的原住民（民國57年9月30日前出生者）及年滿65歲以上的長輩（47年9月30日前出生者），皆可向9家醫院預約報名。今年免費健康檢查將依各醫院分配人數，檢查期間為8月1日起至9月30日止，呼籲符合資格的鄉親，把握時間申請免費健檢。
社會處表示，今年縣府委託的醫院共9家，分別有台北榮民總醫院新竹分院、新竹台大分院生醫醫院（竹北院區與竹東院區）、東元醫院、新仁醫院、大安醫院、仁慈醫院、竹信醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院及林醫院等；健檢項目包括胸部X光、心電圖、A.F.P肝癌篩檢、子宮頸抹片檢查、定量免疫法糞便潛血檢查（IC85）及量腰圍等。
社會處也提醒，每位長者每年參加長者健康檢查補助以1次為限，已做過健保署成人健康檢查者仍可做長者健康檢查，但若重複、超次，須由受檢者自行負擔費用。請符合受檢資格的長輩向簽約的醫院洽詢辦理，也鼓勵民眾將好康資訊分享給家中長輩，讓長輩健康多一份保障。