雞排妹掰了！民進黨擬推謝佩芬戰王鴻薇 台中派她出戰
民進黨趕在16日全代會前完成區域立委提名，針對最後一波艱困選區名單，黨中央提名策略小組今（11）天下午召開小組會議討論，原先呼聲高的藝人鄭家純（雞排妹）未被納入名單中。至於民進黨前副秘書長林飛帆先前退選的台北市3選區（中山、北松山）部分，擬推薦民進黨國際部主任謝佩芬，挑戰國民黨立委王鴻薇；台中市3選區（潭雅神）則將推青年部副主任謝子涵出戰。
記者陳佩君／台北報導
民進黨艱困選區立委提名一波三折，目前仍有7個選區待徵召，包括台北市第三選區（中山、北松山區）、新北市第九選區（永和區、中和區17里）、桃園市第六選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區12里）、台中市第三（后里區、神岡區、大雅區、潭子區）、八選區（ 豐原區、石岡區、新社區、東勢區、和平區）、新竹縣第二選區（竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、橫山鄉、五峰鄉、竹北市19里）、金門縣。
賴清德日前在民進黨中執會中宣示，盼在全代會前，完成全部艱困選區提名、在全代會造勢，民進黨提名小組下午召開會議，桃園第六選區、金門縣人選上，傾向與友好民進黨人選合作。
因性平督導問題，林飛帆退出台北市3選區（中山、北松山）選舉，先前傳出黨中央有意禮讓無黨籍北市議員林亮君，卻引發黨內不滿，而在下午提名小組會議中，最終推薦謝佩芬參選；另外，雞排妹日前傳出有望參選台中市第三選區（后里區、神岡區、大雅區、潭子區），不過也有黨內持反對意見，提名小組最終推薦謝子涵。
至於新北市第九選區原與李正皓合作，卻因捲入「#MeToo」爭議退選，提名小組也建議，該區由民進黨永和區主任莊銘淵參選；台中市第八選區（ 豐原區、石岡區、新社區、東勢區、和平區），小組推薦民進黨在地議員謝志忠；新竹縣第二選區則鎖定陽交大教授曾聖凱。