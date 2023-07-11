行人三寶違規闖紅燈！駕駛人喊苦 王國材：將研擬提高500元罰鍰
《道路交通管理處罰條例》修正案新法規範，自6月30日起正式上路，汽機車若不停讓行人，罰鍰從3600元加重至6000元，只是若行人違規闖紅燈而釀禍，汽車和行人雙方都得開罰且有肇責，引發駕駛人不滿，對此，交通部長王國材今（11）日表示，針對行人違規闖紅燈罰500元，未來也將研擬提高。
記者林莞茜／綜合報導
為擺脫行人地獄罵名，交通部修法汽車不讓行人罰6000元，已在6月30日上路，只是有不少駕駛人指控，有多名路人會有違規闖紅燈、走斑馬線的狀況發生，新制頒布後，見行人違規在馬路上還為此緊急煞車，嚴重影響到用路安全，因此提出呼籲，希望除了加重違規駕駛人的罰鍰之外，也需提高行人違規行為的罰款。
台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾表示，規範內容應該要進行多方的考量，不然依現行駕駛未禮讓行人的罰金6000元，行人違規闖紅燈卻只要罰500元，直言「不符比例原則」。
對此，交通部長王國材今日受訪時表示，近來到各地方視察，發現汽機車停讓行人已經有很大效果，過去外國人來台灣覺得是行人地獄，行人在穿越道也常受傷，因此採用嚴格執法改善，希望短期內建立停讓文化。
至於行人違規闖紅燈，王國材表示，交通部會進行討論，將會來修法提高500元罰責，但牽涉處罰條例修改，會到立法院討論。