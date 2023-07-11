慘！Threads來勢洶洶註冊已破億 外媒：推特流量正在下滑
臉書母公司Meta推出的應用程式「Threads」在全球掀起浪潮，上線短短5天，註冊用戶數已經超過1億，不僅打破AI聊天機器人「ChatGPT」的里程碑，更成為史上用戶數成長速度最快的消費者App，與此同時，競爭對手推特（Twitter）的流量似乎也在不斷下滑。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）報導，Meta執行長祖克柏（ Mark Zuckerberg）10日宣布，Threads推出5天，註冊人數已突破1億，坦言這樣的成長速度讓他有點不敢置信，但也凸顯了市場確實有需求，Meta甚至還沒有展開大規模的宣傳活動。
相較之下，推特則正在面臨打擊。美國科技企業「Cloudflare」首席執行長普林斯（Matthew Prince），週日在推特上分享了一張數據截圖，顯示推特的流量正在下滑。網絡數據分析公司Similarweb也聲稱，與前一週相比，推特的流量下降了5%，與2022年同期相比則下降了11%。
不過，Threads仍有很大的進步及發展空間，尚未在歐洲推出，因為仍有一些複雜的監管問題需要解決，如果日後也開放讓歐洲用戶使用的話，將可加強平台競爭力，鞏固其作為推特競爭對手的地位。