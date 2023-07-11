寫生比賽贏獎學金「抽香港雙人機票」 米其林甜點師教烘焙
▲「亞尼克寫生比賽」又將於大兒森林公園登場，參加小朋友除了有免費蛋糕可拿，還有機會抽獎，最大獎為香港雙人來回機票。（圖／亞尼克提供）
記者葉盛耀/綜合報導
2023-07-11 16:46:30
知名蛋糕品牌「亞尼克」連續19年舉辦的「亞尼克寫生比賽」，因疫情影響改線上舉行，睽違3年後今年再度回歸實體舉辦，「第19屆亞尼克寫生比賽」預計7月30日早上在大安森林公園（主軸廣場）舉行，交件就有機會抽香港雙人來回機票大獎。汽車品牌Lexus則推出「小小星級甜點師」活動，邀請米其林二星餐廳「JL Studio」的甜點師-韓慧婷，教導小朋友製作甜點。
睽違3年後，「亞尼克寫生比賽」又將於大兒森林公園登場。現場每組報到者，即可免費領取亞尼克設計的「手撕香柚戚風蛋糕」美味餐盒乙個及寫生畫紙。於現場指定時間完成交件，還能抽香港雙人來回機票(乙名)、國旅精選飯店住宿券(三名)與市價2725元的亞尼克親子寫生套餐五件組(五名)。活動將於8月13日於亞尼克寫生比賽官網公佈得獎名單，前三名有獎學金與亞尼克隨享卡儲值點數，第一名為3000元。 鼓勵親子共同激發創意，留下難得回憶，寫生日現場還有烘焙DIY教學活動親子共樂，更加碼舉行「偶爸偶驕傲變裝創意秀」，活動採實際寫生報名者之父子現場報名；透過明顯裝扮造型與搭配道具者，於指定時間進行走秀，可加碼獲得抽獎機會乙張，「創意、用心與人氣」最佳者還能獲得董事長加碼獎勵隨享卡儲值金1000元。 ▲報名參加寫生比賽者，可免費領取亞尼克設計的「手撕香柚戚風蛋糕」美味餐盒乙個及寫生畫紙。（圖／亞尼克提供）
寫生活動之外，也有業者針對小朋友規劃烘焙課程。Lexus推出「小小星級甜點師」活動，邀請米其林二星餐廳「JL Studio」的甜點師-韓慧婷，教導小朋友製作甜點。甜點主廚韓慧婷致力於鑽研新加坡與台灣文化中甜點的各種翻玩手法，更曾多次至海外與亞洲各國等餐廳交流，擅於結合不同材質、飲食文化的材料製作獨一無二的甜點，獲得各界好評與讚賞。
此次「小小星級主廚」課程中，韓慧婷為Lexus車主小朋友們創造專屬菜單，將製作「紫花塔」、「蘭姆葡萄派對」，其中的葡萄派對是以酥脆的沙布列餅乾搭配清香的蘭姆酒奶油霜，小朋友能選擇自己想要的圖案、發揮創意。主辦方Lexus另準備Lexus x Monbento 正方餐盒，讓小朋友們可將甜點帶回家與家人分享。「小小星級甜點師」課程將於8月初展開，全台共計6場次，地點包含台北、桃園、台中、高雄等地，報名方式可洽 ▲Lexus邀請米其林二星餐廳「JL Studio」的甜點師韓慧婷，將於8月推出課程，教導小朋友製作甜點。（圖／Lexus提供） 官網，每人費用3000元，每場限定20位學生參與。 ▲米其林二星餐廳「JL Studio」的甜點師韓慧婷烘焙手藝精湛，曾為餐廳設計的「豆爽」，是道外型高雅的甜點。（圖／韓慧婷提供）