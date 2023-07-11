開放營造業引入移工！打造跨國職場安全 桃園辦示範講座
為解決產業缺工問題，勞動部宣布調整民間工程聘僱移工申請資格，開放營造業民間工程業者得以30%比率聘僱移工。桃園市為國境之門，統計至111年12月底止，我國移工人數總計有72萬餘人，其中桃園市高達12萬8千餘人，逐年增加且人數居全國之冠，移工朋友們對於桃園市產業發展及社會福利具有不可抹滅之貢獻，為保障外籍移工權益及增加勞動力發展，桃園市政府訂於112年7月14日（星期五）下午1時，於桃園市南區培力中心前一處廠房新建工程案，舉辦《打造友善職場 跨國攜手建設》示範工程活動。
國際中心賴正琳／綜合報導
桃園市政府勞動局表示，開放營造業引入移工初期應可緩解國內短期營造產業缺工問題，然而營造產業在世界各國均屬職災風險發生率較高的行業，其主因在於工作環境會隨工程進度及不同工項而變化，難以即時且有效維持必要的安全設施及管理，倘外國移工因語言隔閡及教育文化等原因，恐導致危害辨識能力不足或缺乏安全意識進而發生災害。
活動當日將邀請桃園市大家長張善政市長、立法委員、議員、相關工（協）會及營造工程事業單位一同和移工朋友共襄盛舉，當天將解說如何透過無人機、感測器及AI辨識等數位科技應用，及依不同文化民情來打造舒適且安全的多元友善職場安全環境。