孫藝真拿手機熱情給拍照忘鎖屏！桌布曝光7個月大兒子正面萌樣
韓星孫藝真去年嫁給玄彬並升格當媽，相隔14個月終於復工，孫藝真產後復出的第一個工作就獻給精品Valentino，她4日赴巴黎參加時裝秀、8日返韓，孫藝真不論是飛出國或是入境南韓，在機場都大方給予媒體拍攝，意外曝光她的手機桌面照，正是7個月大的萌兒。
記者陳雅蘭/綜合報導
孫藝真去年3月結束《三十九》電視劇拍攝後，同年月底就專心投入跟玄彬的婚禮，4月2人赴美國度蜜月、6月宣布做人成功、11月兩人正式升格父母，孫藝真這段時間僅有4月底度蜜月入境韓國時有給媒體拍攝，其餘都是被路人直擊偷拍，產後從未正式亮相於記者前；直到7月4日為了精品的時尚活動，她才公開露面。
玄彬一家三口的動態一直以來都受到外界關注，孫藝真7月8日結束巴黎工作返韓時，仁川機場已有不少等候接機的媒體與粉絲，孫藝真拿手機大方揮手致意，意外發現她的螢幕桌布，正是7個月大的寶貝兒子，雖然畫面不大，但圓潤模樣清晰可見。
孫藝真今年4月曾被網友直擊，帶著兒子陪老公玄彬赴日本工作，當時的孫藝真還留有長髮，但近日亮相時，她已把頭髮剪至肩膀，搭配精品套服展現幹練女人味，整體模樣完全看不出她已是1個孩子的媽，41歲保養得宜。