亞洲最大店點！裕隆城誠品生活9月進駐試營運　3大名家操刀

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曾設計東南亞首店誠品生活吉隆坡的建築師蕭博文將「誠品生活新店」打造成一座立體城市，正中央以十字軸設計公共街道，並透過一連串的巨型拱門象徵橋樑連結B1至4F。穿越入口兩側歐式古典櫥窗，迎面而來的是穿透5層樓、挑高達30米的天井，書店中心則以長達50米的閱讀大道貫穿，錯落著閱讀充電座位，讓讀者可以在書香中穿梭休憩，這裡也擁有新北最大兒童書店。
另外，3F「實驗場」擁有近5百坪的策展空間，跨2層樓挑高12米，兩側的大階梯平台可靈活規畫展場空間設計；同樣挑高12米的3F多功能活動場域「黑盒子」則可容納5百名觀眾，可進行靜態講座、脫口秀、動態音樂演出等多元形式活動表演；2F至4F的「紅廳」則是靜態展覽空間。
誠品生活新店緊鄰7千坪綠湖生態公園，由得過多項國際大獎的景觀設計師吳書原設計，他以「台灣海拔原生植物」為核心，由低至高樓層搭配低至高海拔不同的植物，因此從1F到4F都有不同林相，可喚醒眾人看見腳下這片土地的精彩。至於3F親子區則邀請到波隆納插畫獎等各大國際獎項常勝軍的視覺藝術家鄒駿昇，規劃充滿童趣想像力的「顛倒花園迷宮」。
關於展店部分，吳旻潔之前法說會表示，新店裕隆城將於9月開幕，預計明（2024）年度會是營收最高的店點，另外位於台中七期的台中480店營業規模約7500坪，預計10月試營運，屆時將是中南部最大店點，還有誠品與餐飲品牌碳佐麻里共同打造的台南旗艦店，則預計明年第4季開幕。