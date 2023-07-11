北台8縣市10原民文物館首聯展　館舍典藏物展現文化魅力

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本次展覽以泰雅語「qmlsay交織」作為展覽主軸，邀請包括宜蘭縣南澳鄉泰雅文化館、宜蘭縣大同鄉泰雅生活館、基隆市原住民文化館、台北市政府原住民族事務委員會凱達格蘭文化館、新北市政府原住民族行政局烏來泰雅民族博物館、桃園市原住民族文化會館、新竹縣五峰鄉賽夏族矮人祭場文物館、新竹縣尖石鄉原住民文化館、苗栗縣賽夏族民俗文物館、苗栗縣泰雅文物館等10館舍。
展區分為兩大單元：包括「Gaga na ’Tazyal重返人之領域」，展示內容呈現泰雅族人如何謹守祖訓，將自然環境中的材料，轉換為編、織、雕刻等技藝與生活用品，充分展現族人與大自然共生的傳統智慧；而另一單元展區「Qutux Nigan共食精神」則讚揚原住民族群皆具備的分享互助精神，對於生活在同一塊土地上的人類，給予文化的尊重、包容彼此差異，相互關照的夥伴哲學。
展品的亮點有宜蘭縣南澳鄉泰雅文化館提供的「bubuw tayal 籐帽」、桃園市原民文化館典藏「lukus kaxa 無袖綴鈴貝珠衣」、台北市凱達格蘭文化館典藏「香蕉絲織布」等。除此之外，泰雅族北勢群、大嵙崁群的服飾，也都在展區中亮麗展出。
特展於新北市政府一樓大廳展出，展期自即日起至7月20日止，想要就近認識10個北臺灣原住民館舍的文化魅力，千萬別錯過此次聯展。