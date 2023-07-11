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泰勒絲魅力無法擋！巡演一票難求　加拿大、智利元首求天后開唱

▲泰勒絲魅力無國界，加拿大總理、智利總統，以及泰國政要都向泰勒絲喊話，希望天后來到當地開唱。（圖 ／翻攝泰勒絲IG）
▲泰勒絲魅力無國界，加拿大總理、智利總統，以及泰國政要都向泰勒絲喊話，希望天后來到當地開唱。（圖 ／翻攝泰勒絲IG）

記者吳雨婕/綜合報導

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）正在各國進行「The Eras Tour」巡演，日前新加坡場次開賣，光是登記購票階段就有2200萬筆，不僅門票供不應求，所到之處更造成當地文化、觀光和經濟影響，就連加拿大總理、智利總統，以及泰國政要等，都紛紛在社群媒體上呼籲泰勒絲來當地進行巡演。

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泰勒絲的「The Eras Tour」巡演從今年3月在美國起跑，巡演地點包含墨西哥、新加坡、日本、阿根廷、澳洲、法國、西班牙、英國、瑞士等，預計將舉行一共131場演唱會，但許多國家不在巡演的名單中，讓粉絲捶胸頓足，也引起許多國家元首關注，忍不住出面喊話。

▲泰勒絲新加坡演唱會門票開賣，光是在登記購票階段就湧入2200萬筆。（圖／環球音樂提供）
▲▼加拿大總理、智利總統，與泰國政要們都喊話希望泰勒絲能來舉辦演唱會。（圖／環球音樂提供）
▲泰勒絲新加坡演唱會門票開賣，光是在登記購票階段就湧入2200萬筆。（圖／環球音樂提供）
 
泰勒絲在社群媒體上分享了巡演加開14場的好消息，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在該貼文底下留言：「我知道加拿大的很多地方都希望有妳。 所以，別再讓這個夏天變得殘酷了。 我們希望能很快見到妳。」智利總統波里奇（Gabriel Boric）曾提到，他在今年6月寫信給泰勒絲，希望能將智利也納入中南美洲的巡演名單中。

此外，泰勒絲原定在2014年到泰國曼谷開唱，無奈當地發生軍事政變，所以取消了演出，因此在她新一輪巡演開跑後，有望成為下任泰國總理的泰國前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat），特別在社群媒體上發文，向泰勒絲喊話：「嗨！我是妳的忠實粉絲，泰國人民很期待妳來到我們這個美麗的國家。」還表示：「我很樂意與妳一起演唱〈Lavender Haze〉！」

▲皮塔在推特上向泰勒絲喊話，希望天后能到泰國舉行演唱會。（圖／翻攝Pita Limjaroenrat推特）
▲泰國前進黨黨魁皮塔在推特上向泰勒絲喊話，希望天后能到泰國舉行演唱會。（圖／翻攝Pita Limjaroenrat推特）

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