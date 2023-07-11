貧民窟奇蹟！印尼億萬富翁「睡路邊」長大　推出創新平台致富

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根據《彭博社》，Gibran Huzaifah 在雅加達東部的貧民窟長大，父親是建築工地工頭，母親是家庭主婦。他的母親雖未完成高中學業，卻鼓勵他好好學習。Huzaifah學業表現出色，最終考入萬隆理工學院，這是一所專門培育工程師的學校。
然而，Gibran Huzaifah家庭經濟卻更加惡化，父親失業後，Gibran Huzaifah頓失經濟來源，在新城市求學的他不得不展開「睡路邊」的生活，有時在校園找空地，有時則在清真寺，甚至有段時間出現一次長達三天沒有吃飯。
不過他沒有放棄就學，Gibran Huzaifah參加水產養殖課程時，對教授關於鯰魚育種的講座很著迷，堅信水產養殖有前景，他立即租了一個池塘來養殖鯰魚。三年後在2012 年，他經營的養殖場已達76個。
美國《CNBC》報導，Gibran Huzaifah說他求學時，教授表示未來五到十年後，印尼所有五星級飯店和高級餐廳會將鮮魚或鯰魚端上桌，養殖漁業很有前景。受到啟發的Gibran Huzaifah旋即投入產業，過程中也遭遇不少挫折，包括高昂的飼養成本侵蝕利潤，以及中間商砍價。
挺過創業初期的艱辛，在一位有技術背景的朋友幫助下，他利用網路技術製作自動餵食器，以消除魚餵食過量或不足的問題，並於2013 年創立 eFishery。
十年過後，如今Huzaifah 和他的聯合創始人所持股份價值各自超過 1 億美元，且獲得大量知名投資顧問公司支持。
在阿布達比 42XFund 領投的D輪融資後，這家農業科技初創公司的市值達到 14 億美元，是2022年以前的三倍多。連馬來西亞國家養老基金 Kumpulan Wang Persaraan、ResponsAbility Investments AG 和 500 Global 也加入了本輪融資，現有股東包括 Northstar Group、淡馬錫控股和軟銀集團。執行長勵志的人生故事更在近期被全球媒體廣為報導，徹底翻轉人生。