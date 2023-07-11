屏東縣全國第一處「原住民族就業服務據點」今揭牌

屏東縣原住民族就業服務據點，今（11）日在屏東新來義部落正式啟動服務，由屏東縣長周春米、立法委員伍麗華、勞動部高屏澎東分署長郭耿華等人共同揭牌。縣長周春米表示，據點配置的6名就業服務員及1名督導已就位，即刻推動據點的工作，包括透過相關研習、職涯講座及就業博覽會等活動，增進就業媒合的機會，未來更將提供以家庭為中心的在地化服務，更加符合並回應族人實際所需，全面提升原鄉就業率。
記者莊全成／屏東報導
周春米表示，全國原住民人口數超過2萬人的縣市政府，可以申請設置原住民族服務據點，目前全國共有3個縣市獲得勞動部勞動力發展署核定設置「原住民族就業服務據點」，包含桃園市、臺中市及屏東縣，屏東縣更是「全國第一處」揭牌啟用的據點。為了因應屏東縣地形狹長，部分鄉鎮處於偏遠地區交通相對不便的特性，因此選址在屏中地區的新來義部落之心，讓族人南來北往更加便利，同時平衡縣轄內的資源分配。
周春米指出，勞動力統計資料顯示，全台原住民勞動力人口計有超過26萬人，屏東縣原民勞動力只占總勞動力人口比例的7.59%，縣府團隊想方設法促進族人的就業機會，未來原住民族就業服務據點將導入個案管理模式，以家庭全體成員需求為中心，進行就業媒合及照顧資源轉介等服務，希望透過照顧家中的幼童、青少年及長輩，讓家庭主要經濟負擔者可以安心在外工作，並且長期穩定就業，真正落實促進族人就業的目標及效能。