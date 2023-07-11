中市首例本土登革熱　衛生局呼籲疑似症狀儘速就醫

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衛生局長曾梓展說，此案經疫調發現該個案在病毒血症期曾於台中市5個行政區(沙鹿、梧棲、中區、東區、西屯區)有工作及活動史，市府跨局處積極執行各項防治工作；提醒民眾如至登革熱流行國家或南部地區從事商務或旅遊，請加強防蚊措施，建議穿著淺色長袖及長褲，使用含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分防蚊液，夜晚掛蚊帳，避免蚊子叮咬；另近期有流行地區國外或南部活動史，出現有發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫及主動告知醫護人員旅遊史及活動史。
曾梓展也說，居住於台中市的民眾，若於發病日3日內主動通報且為確診個案，衛生局將發給民眾500元商品禮券；此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診患者的TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），如有發現疑似症狀者，請務必於24小時內通報，並搭配登革熱NS1快篩試劑篩檢輔助診斷，儘速執行登革熱防治相關防治工作。
衛生局指出，感謝市民配合需分秒必爭的各項傳染病防治工作，為防堵本土登革熱疫情，請市民朋友定期查檢居家範圍，協力配合居家戶內外的環境巡檢，落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」4大防治原則，一起清除戶內外積水容器，如經查獲積水容器有孑孓，除立即輔導改善外，將依據傳染病防治法處1萬5,000元以下罰鍰，未改善者將按次處罰；如有拒絕、規避或妨礙情形，最高可依傳染病防治法規定處30萬元罰鍰。