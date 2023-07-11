本土登革熱雲林累計19例！縣府加開2快篩站　張麗善籲預防性清消

中市首例本土登革熱　衛生局呼籲疑似症狀儘速就醫

▲防疫人員執行病媒蚊密度調查(圖／衛生局提供2023.7.11)
▲防疫人員執行病媒蚊密度調查(圖／衛生局提供2023.7.11)

記者柳榮俊/台中報導

台中市政府衛生局今(11)日接獲衛生福利部疾病管制署通知，所通報沙鹿區NS1陽性個案檢驗結果為台中市首例本土登革熱確定個案，因潛伏期間有台南市東區及仁德區活動史，研判感染地為台南市。衛生局表示，市府7月6日接獲疑似個案通報，當日即完成詳細疫調，並於個案於工作地及活動地5個行政區成立區級防治中心，7月7日全數完成防治工作，全力圍堵本土登革熱疫情，也呼籲民如出現疑似症狀，請儘速就醫。

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衛生局長曾梓展說，此案經疫調發現該個案在病毒血症期曾於台中市5個行政區(沙鹿、梧棲、中區、東區、西屯區)有工作及活動史，市府跨局處積極執行各項防治工作；提醒民眾如至登革熱流行國家或南部地區從事商務或旅遊，請加強防蚊措施，建議穿著淺色長袖及長褲，使用含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分防蚊液，夜晚掛蚊帳，避免蚊子叮咬；另近期有流行地區國外或南部活動史，出現有發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫及主動告知醫護人員旅遊史及活動史。


曾梓展也說，居住於台中市的民眾，若於發病日3日內主動通報且為確診個案，衛生局將發給民眾500元商品禮券；此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診患者的TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），如有發現疑似症狀者，請務必於24小時內通報，並搭配登革熱NS1快篩試劑篩檢輔助診斷，儘速執行登革熱防治相關防治工作。


衛生局指出，感謝市民配合需分秒必爭的各項傳染病防治工作，為防堵本土登革熱疫情，請市民朋友定期查檢居家範圍，協力配合居家戶內外的環境巡檢，落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」4大防治原則，一起清除戶內外積水容器，如經查獲積水容器有孑孓，除立即輔導改善外，將依據傳染病防治法處1萬5,000元以下罰鍰，未改善者將按次處罰；如有拒絕、規避或妨礙情形，最高可依傳染病防治法規定處30萬元罰鍰。

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