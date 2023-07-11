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《天堂M》改版「新．聖劍降臨」！迎最強萬能職業　男角聖劍登場

▲《天堂M》首次職業最大化革新，「新．聖劍降臨」7月12日上線。（圖／遊戲橘子）
▲《天堂M》首次職業最大化革新，「新．聖劍降臨」7月12日上線。（圖／遊戲橘子）

家庭消費中心/綜合報導

人氣手遊《天堂M》7月12日迎接重點改版「新．聖劍降臨」，本次改版「神聖劍士」為首次職業最大化更新，新增技能一定時間強制鎖血。搭配男角聖劍推出，官方同步開放新功能「職業性別變更」。台韓版本加速，大師副本「金字型神塔」、新系統「聖物」、熱門副本「歐林的痕跡」第三季接連登場。本次改版獎勵為「預先登錄獎勵」 及 「新．聖劍降臨改版大禮包」，還有4張「GAMA COUPON」，玩家們別錯過。

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《天堂M》「新．聖劍降臨」7月12日上線，「神聖劍士」將獲得全新的光之力量，新增鎖血抵抗技能，強化傷害減免。並提升組隊成員的經驗值獲取量，躍身最強神隊友。以及最重要的「神聖劍士」男角版本，搭配新功能「職業性別變更」無須轉職。

🟡「神聖劍士」重點技能介紹：

📍優化技能．神話級技能「化身」
原「神聖新星」技能優化，對範圍內的目標造成傷害，並機率削減目標MP

📍新增技能，傳說級技能「附魔武器：狂襲Lv3」
召喚無視對象魔法防禦與魔法屏障的光輝之劍，機率套用最大化傷害

📍新增技能．傳說級技能「神聖回復(至高)」
強化迴避率與恢復效果，成功迴避時對敵方造成魔法傷害；一定HP以下被攻擊時機率套用「超級盔甲」，一段期間內不會減少HP，並抵抗多種負面效果。

📍新增技能．英雄級技能「團結」
提升施法者與隊伍成員的經驗值獲得量，隊伍成員越多，經驗值獎勵越多。

▲《天堂M》首次職業最大化更新並新增男角版本。（圖／遊戲橘子）
▲《天堂M》首次職業最大化更新並新增男角版本。（圖／遊戲橘子）
官方慶祝改版祭出4張「GAMA COUPON」：技能合成、特殊魔法娃娃合成、特殊變身合成、一般裝備復原，玩家可透過「Season Pass SUNRISE」及簽到活動獲取。

本次改版獎勵分別為「預先登錄獎勵」 及 「新．聖劍降臨改版大禮包」。「預先登錄獎勵」 於商城300金幣購買「THEDIVINE事前預約獎勵票券(活動)」，可選擇製作「艾依爾的補給箱(活動)」或「艾依爾的成長支援箱(活動)」，開啟獲得「守護石」、「祝福聖水(大)」、「符石變換石」10種虛寶。

 「新．聖劍降臨改版大禮包」於7月12日至7月26日陸續發送到玩家遊戲內信箱，內容包含大量各式抽卡包、「守護石」、「祝福聖水(大)(活動)」、「祝福賦予卷軸(活動)」、「龍之鑽石(活動)」等。

▲《天堂M》預先登錄獎勵。（圖／遊戲橘子）
▲《天堂M》預先登錄獎勵。（圖／遊戲橘子）
🟡大師副本「金字型神塔」
首次推出隨機分組PVP副本，玩家將以統一機體進入副本。共分為三階段挑戰：第一階段，狩獵怪物並購買裝備來提升角色能力；第二階段，隨機分組PVP，機率掉落敵方技能或裝備；第三階段，PVP結束計算積分，一定排名內玩家傳送至「金字型神塔頂端」最終戰鬥，限定時間內存活的一人成為最終贏家。最終贏家可獲得「聖物英雄召喚券」，其他排名可獲得「[神秘聖物卡]英雄」等獎勵。

🟡副本「歐林的痕跡」第三季
玩家喜愛的生存玩法副本「歐林的痕跡」展開第三季，針對技能進行平衡調整。收集「歐林的憑證」可兌換獎勵，達成指定關卡條件，加碼獲得活動稱號「歐林大師」。

▲《天堂M》全新玩法大師副本「金字型神塔」。（圖／遊戲橘子）
▲《天堂M》全新玩法大師副本「金字型神塔」。（圖／遊戲橘子）

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