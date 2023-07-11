《天堂M》改版「新．聖劍降臨」！迎最強萬能職業　男角聖劍登場

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🟡「神聖劍士」重點技能介紹：
📍優化技能．神話級技能「化身」
原「神聖新星」技能優化，對範圍內的目標造成傷害，並機率削減目標MP
📍新增技能，傳說級技能「附魔武器：狂襲Lv3」
召喚無視對象魔法防禦與魔法屏障的光輝之劍，機率套用最大化傷害
📍新增技能．傳說級技能「神聖回復(至高)」
強化迴避率與恢復效果，成功迴避時對敵方造成魔法傷害；一定HP以下被攻擊時機率套用「超級盔甲」，一段期間內不會減少HP，並抵抗多種負面效果。
📍新增技能．英雄級技能「團結」
提升施法者與隊伍成員的經驗值獲得量，隊伍成員越多，經驗值獎勵越多。
官方慶祝改版祭出4張「GAMA COUPON」：技能合成、特殊魔法娃娃合成、特殊變身合成、一般裝備復原，玩家可透過「Season Pass SUNRISE」及簽到活動獲取。
本次改版獎勵分別為「預先登錄獎勵」 及 「新．聖劍降臨改版大禮包」。「預先登錄獎勵」 於商城300金幣購買「THEDIVINE事前預約獎勵票券(活動)」，可選擇製作「艾依爾的補給箱(活動)」或「艾依爾的成長支援箱(活動)」，開啟獲得「守護石」、「祝福聖水(大)」、「符石變換石」10種虛寶。
「新．聖劍降臨改版大禮包」於7月12日至7月26日陸續發送到玩家遊戲內信箱，內容包含大量各式抽卡包、「守護石」、「祝福聖水(大)(活動)」、「祝福賦予卷軸(活動)」、「龍之鑽石(活動)」等。
🟡大師副本「金字型神塔」
首次推出隨機分組PVP副本，玩家將以統一機體進入副本。共分為三階段挑戰：第一階段，狩獵怪物並購買裝備來提升角色能力；第二階段，隨機分組PVP，機率掉落敵方技能或裝備；第三階段，PVP結束計算積分，一定排名內玩家傳送至「金字型神塔頂端」最終戰鬥，限定時間內存活的一人成為最終贏家。最終贏家可獲得「聖物英雄召喚券」，其他排名可獲得「[神秘聖物卡]英雄」等獎勵。
🟡副本「歐林的痕跡」第三季
玩家喜愛的生存玩法副本「歐林的痕跡」展開第三季，針對技能進行平衡調整。收集「歐林的憑證」可兌換獎勵，達成指定關卡條件，加碼獲得活動稱號「歐林大師」。