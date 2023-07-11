我是廣告 請繼續往下閱讀
研究：聽力受損的程度與失智風險程高度相關
世界衛生組織公布「失智 12 大危險因子」，包括缺乏教育、聽力損失、頭部外傷、高血壓、糖尿病、飲酒過量、肥胖、缺乏運動、抽菸、憂鬱、社交孤立、空氣汙染。其中 2020 年刊登於國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）一項研究顯示，在所有風險因子中，位列第一的為「聽力受損」。
美國約翰霍普金斯大學耳蝸與公共衛生中心教授 Frank Lin 與其研究團隊，曾深入追蹤 639 名 36 至 90 歲的民眾超過 10 年，每隔 1 到 2 年接受一次聽力和認知能力測試，研究結果顯示，聽力受損的程度與失智風險程高度相關，具體發現如下：
- 輕度聽力損失者（26 至 40 分貝），失智症風險增加 1 倍。
- 中度聽損者（41 至 55 分貝），失智風險增加 3 倍。
- 聽力嚴重受損者患（56 分貝以上），失智症的可能性高出一般人 5 倍。
聽損為何與失智相關呢？陽明交通大學神經科學研究所張立鴻副教授表示，認知領域通常分成社會互動與社會連結。年紀增長的過程中，社會互動與社會連結可能會隨之減少。而聽力損失通常是造成社會孤立最主要的因素之一，經常感到孤獨的人，大腦老化速度通常比其他高齡者來得快。
然而一般狀況下，65 歲以上長者幾乎難逃聽損，台大醫院耳鼻喉部主治醫師劉殿楨說明，此年齡層民眾聽覺毛細胞老化，導致年齡越大、聽損盛行率越高。從 65 歲開始，幾乎每隔 10 歲，就會增加 1/3 的聽損人口，到了 80 歲幾乎都有聽損。他補充，一旦發生聽損，生活中除了有漏接電話、社交困難，還可能因聽不到交通號誌聲、警示聲等而有較高的危險。
50 歲開始聽力下降，每年聽力檢查可及早治療聽損
因此劉殿楨建議，民眾 50 歲開始，聽力每年將以約 2% 的速度下降，此時應留意聽力退化徵兆，並每年定期進行聽力檢查，了解是否有聽損症狀，重視聽力篩檢將能避免未來失智的高風險。他也提到，如果聽損超過 40 分貝，有影響生活及有安全的疑慮時，即可採用助聽器輔助，最大化地減少聽力下降對日常生活的影響。
透過篩檢揪出失智高風險群，及時治療聽損，以達到提早預防失智效果外，失智症的照護也相當重要。長期推動失智症照護服務的台北市立聯合醫院失智症中心主任劉建良表示，在以社區為中心的醫療照護過程中，做到「全人照護」有絕對必要，給病人不僅是飲食、營養、情緒與生活上的照顧，幫助他們進行社群互動也不可或缺，對於失智程度的延緩亦有相對助益。
失智症雖然是種疾病現象而不是正常的老化，但其實是可以預防的。張立鴻說明，規律運動、頻繁社交、足夠睡眠、教育與終身學習可以增強大腦功能，代表時時接觸新的環境、新的朋友、新的事物將是延緩失智的良方。他強調，「65 歲在生理上不代表任何意涵，並不是到了 65 歲後就一定會老化或生病，年紀增長過程中，只要長期保持身心健康，即便年齡增加也無須擔憂。」
照片左起
台灣聽力語言學會 羅敦信副理事長、台大醫院耳鼻喉部 劉殿楨教授、約翰霍普金斯大學 Frank Lin,MD PhD、台北市立聯合醫院失智症中心劉建良主任、國立陽明交通大學神經科學研究所 張立鴻副教授
文 / 陳韋彤、圖 / 楊紹楚
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 聽損達「重度」失智風險高 5 倍！醫師：50 歲起聽力退化，及早治療可延緩失智