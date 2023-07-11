漫畫星推破億國片《紅衣》改編！木可柯出手「人面魚」再掀討論

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暌違5年，要從電影再變成漫畫，漫畫家木可柯坦言，因為漫畫沒有聲音，原先討論度很高、由徐若瑄飾演的家豪媽媽，在電影中近似瘋狂的彈鋼琴橋段，勢必得進行調整，需要做出劇情上的取捨，「相比電影，漫畫比較聚焦在人與人之間情感上的『恐怖』，像是讓人窒息的母愛。」所以漫畫前期有較多篇幅，在堆疊親密關係帶來的壓迫感。
不怕鬼的作家怎麼描繪恐懼？
木可柯過去有許多插畫、漫畫作品，但繪製彩色條漫卻是第一次。首次嘗試就呈現出電影的分鏡感，像是漫畫中，「人面魚」侵入主角家後的首次登場，即運用電影中常見的「長鏡頭」手法。藉由主角家豪架設的攝影機，紀錄同一角度、卻有人面魚不同活動軌跡的影像，慢慢堆疊內容，營造毛骨悚然的壓抑感。
不過有趣的是，木可柯表示自己生性淡定，並沒有特別懼怕的東西，包含鬼怪也是，那漫畫中所要呈現的「恐懼」該如何描繪？「原本就蠻喜歡駕籠真太郎及伊藤潤二的作品，有再回去閱讀一些作品參考。」漫畫版《人面魚》每周三於beanfun! 漫畫星連載，喜歡恐怖作品的讀者們別錯過。
泛娛樂體驗就在橘子嘉年華
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