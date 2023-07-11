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漫畫星推破億國片《紅衣》改編！木可柯出手「人面魚」再掀討論

▲電影《紅衣小女孩》系列作品《人面魚：紅衣小女孩外傳》授權改編漫畫，於漫畫星獨家連載。（圖／漫畫星）
▲電影《紅衣小女孩》系列作品《人面魚：紅衣小女孩外傳》授權改編漫畫，於漫畫星獨家連載。（圖／漫畫星）

家庭消費中心/綜合報導

beanfun!漫畫星年初甫獲破億國片《關於我和鬼變成家人的那件事》授權，推出前傳漫畫《在我變成鬼之前》。如今再傳好消息，再獲台灣電影《紅衣小女孩》系列作品《人面魚：紅衣小女孩外傳》授權改編漫畫，由漫畫家木可柯執筆改編。俐落畫風加上細膩的情緒堆疊，驚悚氛圍濃厚，獨家連載每周三更新。

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「人面魚」起源於台灣都市傳說，相傳有民眾釣完魚，準備烤來吃的時候，卻聽到有人詢問：「魚肉好吃嗎？」尋找聲音來源，才發現魚身上有一張人臉。因情節太過怪奇，甚至曾登上電視節目，成為家喻戶曉的經典傳說。透過電影《人面魚：紅衣小女孩外傳》的新詮釋，將「魔神仔」元素導入劇情中，讓本就靈異的故事，因命案頻傳更添驚駭。

▲人與人之間情感上的「恐怖」是甚麼？本作以令人窒息、充滿控制慾的母愛展開。（圖／漫畫星）
▲人與人之間情感上的「恐怖」是甚麼？本作以令人窒息、充滿控制慾的母愛展開。（圖／漫畫星）
暌違5年，要從電影再變成漫畫，漫畫家木可柯坦言，因為漫畫沒有聲音，原先討論度很高、由徐若瑄飾演的家豪媽媽，在電影中近似瘋狂的彈鋼琴橋段，勢必得進行調整，需要做出劇情上的取捨，「相比電影，漫畫比較聚焦在人與人之間情感上的『恐怖』，像是讓人窒息的母愛。」所以漫畫前期有較多篇幅，在堆疊親密關係帶來的壓迫感。

不怕鬼的作家怎麼描繪恐懼？
木可柯過去有許多插畫、漫畫作品，但繪製彩色條漫卻是第一次。首次嘗試就呈現出電影的分鏡感，像是漫畫中，「人面魚」侵入主角家後的首次登場，即運用電影中常見的「長鏡頭」手法。藉由主角家豪架設的攝影機，紀錄同一角度、卻有人面魚不同活動軌跡的影像，慢慢堆疊內容，營造毛骨悚然的壓抑感。

▲如電影般的分鏡，慢慢堆疊的恐怖氛圍讓人寒毛直豎。（圖／漫畫星）
▲如電影般的分鏡，慢慢堆疊的恐怖氛圍讓人寒毛直豎。（圖／漫畫星）
不過有趣的是，木可柯表示自己生性淡定，並沒有特別懼怕的東西，包含鬼怪也是，那漫畫中所要呈現的「恐懼」該如何描繪？「原本就蠻喜歡駕籠真太郎及伊藤潤二的作品，有再回去閱讀一些作品參考。」漫畫版《人面魚》每周三於beanfun! 漫畫星連載，喜歡恐怖作品的讀者們別錯過。

泛娛樂體驗就在橘子嘉年華
beanfun!漫畫星、文學星今年底即將推出多組台灣樂團的音樂漫畫、小說製作，不單如此，橘子集團年度泛娛樂盛會「橘子嘉年華」，將於7月舉辦大型線下活動，《人面魚：紅衣小女孩外傳》、《我在便利商店撿到一隻男神》等強打跨域也將在現場與大家見面。詳細漫畫、小說與嘉年華活動資訊，請持續鎖定漫畫星IG、文學星FB。

📍《人面魚：紅衣小女孩外傳》即刻看：https://bean.fun/wIwfk
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