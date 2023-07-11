112年分科測驗明日登場 新北考場提供包種茶祝考生鐵定包中
112學年度分科測驗將於明（12）日至13日舉行，為替考生加油打氣，新北市政府農業局今日發布新聞稿表示，將特別準備新北「百萬冠軍」包種茶，於新北市4個考場（板橋高中、新莊高中、錦和高中、新北高中）考生休息區免費索取，祝福考生都能考出最佳成績，鐵定包中理想的學校。
記者吳嘉億／新北報導
新北市農會文山茶共同產銷推廣中心主任翁啟二表示，新北市生產6種不同發酵程度的地方特色茶，其中包種茶為特色茶之一，產於坪林、石碇、深坑、平溪、汐止、新店等區，包種茶屬部分發酵茶，茶湯水色蜜黃碧綠，入口滋味圓滑甘醇有活性，香氣則以具新鮮、幽雅撲鼻清香。
翁啟二再說到，考場休息區提供的文創商品茶包象徵有好運，「包中」的意涵，也為大家對考試、求職、生育規劃、求姻緣，表達成功及祝福之意；除此之外，今年文山茶推廣中心也推出包種茶包免費送，即日起至7月15日前於文山茶推廣中心購買茶葉商品，即可獲得祝福茶包一份，也為大家各項人生規劃加持。
新北市政府農業局表示，新北市致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，輔導茶農獲國內外獎項值得肯定，期勉考生與新北包種茶一同金榜題名，也歡迎市民朋友一起品嘗新北各式特色好茶沾福氣。