PLG選秀／選秀榜眼出爐！領航猿青睞喬楚瑜　夢想家探花選丁冠皓

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進入職業賽場，喬楚瑜不打算立刻轉型，將繼續主打延伸四號位(大前鋒)，加上他有長人罕見的出手柔軟度，無論拋射、勾射或投籃都很擅長。
本次選秀會喬楚瑜三個聯盟都報名，等選秀結果出爐，在和經紀公司和家人商量，找出最適合的球隊。喬楚瑜說，「菜鳥年不會預設目標，最重要的是身體健康，並且盡快融入球隊，完成教練交付的任務。」
健行科大前鋒丁冠皓打球樸實無華，是非常堪用的一名球員，曾在UBA賽場繳出單場六顆三分的表現，192公分的丁冠皓在能仁家商時期是一個不錯的四號球員，上大學後成功轉型成小前鋒，日前已退出T1選秀，極有機會站上PLG舞台。
本屆新人選秀會的報名截止日為6月17日，一開始聯盟宣佈有51人報名，42人符合資格。但在7月5日之後，隨著林彥廷和唐維傑等人放棄參與該聯盟選秀，最終有40人確定參選。
本次投入選秀的球員在位置上，前鋒15人、後衛18人、中鋒7人；球員參選身份方面，外籍生8人，本土球員32人；其中有8人破200公分，其中喬楚瑜和吳沛嘉是唯二的本土球員。
在選秀順位方面，依序是攻城獅、鋼鐵人、夢想家、領航猿、國王、勇士，不過在首輪鋼鐵人和領航猿因為之前的兩筆交易，雙方互換了該輪的選秀順位。
2023年PLG選秀大會40名參選球員名單如下：九龍、吳政昕、蔡鎮嶽、阿拉薩、王正文、廖景泰、吳沛嘉、簡賀宇、丹尼爾、沙巴斯丁、張兆辰、許敬恩、蔣浩文、李沛澄、楊皓韋、蔡亞軒、蔡紘揚、謝承諳、陳澔翔、陳力行、范哲浩、陳昭群、劉光尚、陳駿偉、陳逸、巫紹齊、沙鹿、蘇格爾、劉彥廷、喬楚瑜、歐力士、黃子軒、涂亦含、林勵、郭振復、丁冠皓、王翊帆、劉承彥。