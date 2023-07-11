激烈運動後竟出現血尿？　醫：小心橫紋肌溶解症

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什麼是橫紋肌溶解症？橫紋肌溶解症是肌肉受傷、壞死後造成發炎的一系列症候群。受傷的區域會疼痛、 僵硬、無力、腫脹，尤其近端大塊的肌肉如肩膀、上臂、大腿等更容易發生。
除了肌肉的症狀外，也會有許多代謝的廢物跟發炎的物質被釋放到血液中，受傷的肌肉會釋出大量的肌球蛋白，這些肌球蛋白經過腎臟排出到尿液中，使尿液呈現暗紅或褐色，造成腎臟的損傷，發炎過程中水分會滯留在組織中，讓身體缺水的狀況更為嚴重，而使腎功能進一步惡化。
橫紋肌溶解症也會造成電解質的異常，肌肉細胞中的鉀跟磷離子被釋放到血液中造成高血鉀、高血磷，鈣離子會沉積在組織而造成低血鈣，這些電解質的變化跟發炎反應會進一步影響其他器官的功能。
為什麼會得到橫紋肌溶解症？曾柏榮說明，過度的運動是造成橫紋肌溶解症常見的原因之一，運動強度過高、時間過長都可能造成肌肉的損傷，尤其炎炎夏日，若水分補充不足、熱無法排出，造成熱衰竭、中暑等，更會加重肌肉受傷的風險。除了運動造成的肌肉損傷外，車禍、跌倒、撞擊等外傷也可能直接傷害肌肉造成橫紋肌溶解症。其他可能的病因包括藥物、毒物、感染、甲狀腺疾病或發炎性肌肉病變等。
4招預防橫紋肌溶解症
- 避免過度的運動造成肌肉損傷，運動前需要足夠的熱身
- 安排訓練計畫時應衡量自身體能狀況，勿從事強度過高的運動
- 運動時需要多補充水分，並注意肌肉的症狀、適度休息
- 如果運動後出現相關症狀則盡速就醫檢查
原文出處：夏天運動後血尿？ 小心橫紋肌溶解症
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58426
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