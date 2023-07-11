趙天麟參訪矽谷氫燃料電池龍頭　盼成台灣拓展氫能借鏡

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趙天麟過去關注氫能議題長達10年，並擔任跨黨成立的「台灣國會氫能及潔淨能源促進會」會長，藉由此次赴美發表主題演講，行程最後一站特地安排至Bloom Energy矽谷總部進行參訪，進一步深入了解固態燃料電池與氫能設備運作、減碳作用與安全性，替台灣「2050淨零排放」政策中的氫能路徑鋪路。
Bloom Energy行銷長Sharelynn Moore表示，公司的目標是為全球提供能負擔的起的乾淨能源，Bloom Energy矽谷總部目前就是由公司所製造的綠能設備供電中，期望有更多人的加入支持，讓更多民眾能接受這樣新的能源技術，也期待未來氫能源選項加入台灣的市場。
趙天麟則提到，台灣是海島型國家，能源的獨立與自主與否十分重要，尤其面對可能的外在威脅，有必要建構分散式分散式能源供應以及多元能源來源。透過參訪了解美國氫能市場與設備、台廠合作對象，以及政府與民間的政策溝通，包括氫能發電還是氫能巴士、各類載具等，都是考察目標。
趙天麟也指出，台灣推動氫能的起步較晚，挑戰也更多，包含法規面還不完善，基礎設施建設缺乏，以及民眾對氫能的認識等，因此他也多次在立法院質詢行政院長與經濟部長等相關部會，要求成立推動專案辦公室、制定氫能管理專法、制定明確的戰略、提高補助預算、補助納入灰氫藍氫等低碳氫。
趙天麟說，透過此次參訪，對於台灣供應鏈能打入國際市場感到驕傲，也對國內氫能廠商所製產品的安全性深具信心。台灣氫能發展從灰氫、藍氫到綠氫逐步減碳是一個可靠的減碳路徑。期待台灣政府能提供補助與完善法規，讓台灣的廠商能大力發揮，幫助台灣減碳的同時也發展「氫能新經濟」，創造下一座「護國神山」。