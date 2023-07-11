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《全明星2》洗菜「子宮長12公分肌瘤」開刀拿掉！身體狀況曝光

▲女星洗菜（本名：王宇君）因為子宮長肌瘤要開刀，她昨（10）日也在IG發出病床照，向粉絲報平安。（圖／翻攝洗菜IG）
▲女星洗菜（本名：王宇君）因為子宮長肌瘤要開刀，她昨（10）日也在IG發出病床照，向粉絲報平安。（圖／翻攝洗菜IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

女星洗菜（本名：王宇君）2021年加入《全明星運動會》第二季表現亮眼，使知名度更上一層樓，圈粉無數，不過她日前透露身體出了狀況，子宮長了12公分的肌瘤，需要動手術，她昨（10）日也在IG發出病床照，向粉絲報平安：「手術很順利，不過身體不舒服還需要點時間，謝謝來自四面八方的關心跟照顧。」

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▲洗菜終於獲得錢薇娟的認可。（圖／翻攝洗菜IG）
▲洗菜在《全明星運動會》第二季表現亮眼。（圖／翻攝洗菜IG）
洗菜昨日在IG曬出病床照，表示開完刀看到手機有500多則加油訊息，讓她很感動，「謝謝你們給我力量，祝福每個人都健康」，她也透露因為子宮長了12公分左右的肌瘤，所以必須開刀把它拿掉，「傷口復原大概要一個月以上，其他細節或是有女生有相關問題想問可以再問我，妳們一定要照顧好自己，可以的話就去健康檢查。其實我覺得身體是很誠實的，你怎麼對她，她就會怎麼讓你知道，真的」。

▲洗菜甜美與帥氣並存，迷倒大批粉絲。（圖／洗菜臉書）
▲洗菜甜美與帥氣並存，迷倒大批粉絲。（圖／洗菜臉書）
雖然動完刀以後，肚子傷口依然會痛，身體也沒什麼力氣，復原之路感覺還很漫長，但她也在文內表示，手術很順利，也已經可以出院了，「讓大家擔心sorry，手術很順利，不過身體不舒服還需要點時間，謝謝來自四面八方的關心跟照顧，每一個加油我都有看到，那對我來說真的都很重要，謝謝」，她也希望可以快快回到球場上，「我要打籃球！祝福我們每一個人都要健健康康的」。

▲洗菜表示手術很順利，也已經可以出院了，「讓大家擔心sorry，身體不舒服還需要點時間」。（圖／翻攝洗菜IG）
▲洗菜表示手術很順利，也已經可以出院了，「讓大家擔心sorry，身體不舒服還需要點時間」。（圖／翻攝洗菜IG）
▲洗菜透露子宮長了12公分的肌瘤，因此需要開刀拿掉。（圖／翻攝洗菜IG）
▲洗菜透露子宮長了12公分的肌瘤，因此需要開刀拿掉。（圖／翻攝洗菜IG）

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