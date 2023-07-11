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租借北流否決「太監說」惹議！柯文哲道歉了：為我的用語不當致歉

▲民眾黨柯文哲北流「太監說」惹議。（圖／記者顏幸如攝）
▲民眾黨柯文哲北流「太監說」惹議。（圖／記者顏幸如攝）

記者林莞茜／綜合報導

民眾黨主席柯文哲將在7月29日舉辦演唱會，原訂要在台北流行音樂中心舉辦，但他卻稱自己被北市府擋下，還脫口「世態炎涼」、「通常這種事，太監就解決掉，不會到皇上那」等語，引發社會討論，台北市長蔣萬安、台北流行音樂中心都立即搬規章表示，北流活動不得涉及政治議題；面對風波延燒，柯文哲稍早透過臉書致歉「為我的用語不當致歉，我會深刻檢討改進」。

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柯文哲日前在網路節目的粉絲見面會，被問及演唱會為何沒辦在小巨蛋或是流行音樂中心？柯文哲坦言，自己原先想辦在台北流行音樂中心，結果「世態炎涼」、「才剛卸任市長不到3個月，人家就不讓我在那裡辦了」；現場主持人再酸，現任台北市長蔣萬安要不要出來講一下？柯文哲笑稱，他猜，通常這種事情是太監就解決掉，不會到皇上那裡。

針對此事，台北市長蔣萬安立即稱稱北流場地租借不得涉及政治活動；文化局長蔡詩萍也稱北流的租借規則是在柯任內訂定的「不曉得他講世態炎涼是什麼意思」；台北流行音樂中心也搬出租借規章，明確表示依照管理規則，租借優先提供流行音樂類或文化藝術類活動之租用，申請活動不得違反公共秩序或善良風俗，亦不得涉及政治議題或宗教佈教。

眼看風波延燒，柯文哲今（11）日在臉書上致歉，但也澄清「我當然知道北流不能辦政治活動，我也不會破壞規則。所以一開始，我們規劃的就是音樂會，不會有標語、海報、更不是募款。然而，卻也因為『政治人物』的背景，就被否決了」，但他最後仍為他用語致歉「我要為我的用語不當致歉，我會深刻檢討改進」。

以下為柯文哲臉書全文：

北流是我任內東區門戶計畫的重要一環。我在卸任市長前想過，有沒有可能在那裡舉辦演唱會，初衷很單純，純粹好玩，也帶來歡樂的氛圍，順便幫忙宣傳北流。

我當然知道北流不能辦政治活動，我也不會破壞規則。所以一開始，我們規劃的就是音樂會，不會有標語、海報、更不是募款。然而，卻也因為「政治人物」的背景，就被否決了。

我接受這個結果，但也希望有更清楚的規則，是否所有政治人物都不能在北流舉辦活動，無論內容，我們希望有更清楚的規則可供遵守。

最後，我要為我的用語不當致歉，我會深刻檢討改進。


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